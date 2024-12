Brasileiros poderão ver chuva de meteoros a olho nu esta semana; veja como

Data icônica para os supersticiosos, a sexta-feira (13) será contemplada por um presente do espaço: a chuva de meteoros Geminídeas (GEM).

O que vai acontecer

A chuva de meteoros é considerada um dos fenômenos mais intensos da astronomia. Durante sua ocorrência, pode apresentar até 150 meteoros por hora.

No Brasil, o evento acontecerá em horários alternados para cada região. No Norte e Nordeste a partir das 21h30; no Sudeste e Centro-Oeste por volta das 23h; e no Sul: entre 23 e 23h59.

Chuva de meteoros observada em Taquara (RS) Imagem: Observatório Espacial Heller & Jung

Para ver a chuva de meteoros, não será preciso equipamentos especiais, como telescópios. O fenômeno poderá ser visto a olho nu, embora a luz da Lua possa atrapalhar um pouco.

Para conferir o episódio, é necessário olhar para o céu na direção nordeste, mais precisamente para a constelação de Gêmeos. As estrelas Pollux e Castor podem ser usadas como referência para encontrar o radiante.

O fenômeno desta sexta se difere dos demais, pois a maioria das chuvas de meteoros é formada por partículas deixadas por cometas. A chuva de meteoros Geminídeas, que ocorre esta semana, é associada ao asteroide 3200 Faetonte. Trata-se da única desse tipo.

Aos amantes da astronomia resta torcer para que o tempo esteja aberto. Os especialistas indicam procurar um local com pouca luminosidade para aproveitar ao máximo o evento.