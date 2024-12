Padre Marcelo Rossi agradece avós por aparecer em retrospectiva do Spotify

O padre Marcelo Rossi brincou, em vídeo publicado no Instagram, com o fato de ter aparecido na retrospectiva do Spotify de alguns usuários que queriam ver o cantor favorito.

O que ele disse

Citando postagens de usuários do X (antigo Twitter), ele agradece as avós e os cantores que dividem a retrospectiva com ele. "Rô, Deus abençoe. Realmente, sua avó é uma bênção. Lauren, seus cantores são uma bênção. Anitta, o equilíbrio, sem o qual não somos nada. Pietra, Deus te abençoe, sempre. Yaya, quem tem uma avó dessas [tem tudo]. Eva, que seja um ano, realmente, de muita luz e muita benção. Iani, vai ter surpresa. Vem o volume 2 da 'Amorização, A Cura do Coração'".

Além disso, ele convida seus seguidores para uma live. "Manda o nome da sua mamãe e vovó. Espero vocês. Até lá".

Confira abaixo as listas de artistas, músicas e podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo:

Artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH

Músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024:

"THE BOX MEDLEY FUNK 2", por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia "Barulho Do Foguete - Ao Vivo", por Zé Neto & Cristiano "Gosta De Rua - Ao Vivo", por Felipe e Rodrigo "MTG QUEM NÃO QUER SOU EU", por DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15 "Let's Go 4", por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP

Álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2024: