Andressa Urach tatua nome de affair ao celebrar '1 dia de namoro'

Andressa Urach, 37, tatuou o nome do modelo Cassiano França, com quem assumiu romance nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

No mesmo dia em que assumiu um novo affair, a produtora de conteúdo adulto fez uma tatuagem com o nome do namorado. Em uma publicação no Instagram, Urach mostrou que gravou 'Cassiano' na lateral de seu braço direito. "Até que o Caps nos separe", escreveu na legenda.

Assim como a influenciadora, o rapaz — que também é conhecido como Kylian Cria — tatuou 'Andressa Urach' em seu braço. Mais cedo, o modelo fez uma publicação elogiando 'o dom' que a famosa tem por conta de sua língua bifurcada.

De acordo com Andressa Urach, os dois estão namorando há apenas um dia. Nesta quarta-feira (4), ela publicou uma série de fotos com Cassiano e escreveu: "Me apaixonei! Todo meu".

Três semanas antes, a atriz pornô surgiu em clima de romance com Mari Ávila, enquanto curtiam a noitada. "A mulher mais linda é minha", disse na ocasião. "Apresento pra vocês a minha namorada! Homem é pra sentar, mulher pra namorar. Detalhe: temos uma relação aberta, então ainda sentamos", explicou ela, na sequência.