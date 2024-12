Após Kid Bengala recusar proposta, Urach compra vibrador do ator e provoca

Andressa Urach, 37, voltou a provocar Kid Bengala, 69, após o astro do pornô nacional recusar proposta para gravar com ela.

O que aconteceu

Urach comprou vibrador que é um réplica do pênis de Kid e disse que irá gravar com o brinquedinho. "O Kid está aqui em casa e ele vai gravar comigo... Só que mamãe não vai enganar vocês, ô, esse é o Kid que as coleguinhas estão postando e como a mamãe é inclusiva, vou incluir o Kid nas gravações", declarou em vídeo publicado no Instagram.

Modelo disse que ainda aguarda o verdadeiro Bengala para gravar. "A mamãe não engana as pessoas, a mamãe mostra a verdade, já que estou esperando a régua do Kid subir, por enquanto eu me contento com o brinquedinho".

Entenda

Urach sugeriu que Bengala estaria "brocha" e não consegue mais ficar ereto, por isso recusou seu convite para parceria. "Adoraria dar o meu furico para ele, mas diz que é puro marketing, tá?! Que ele não pega ninguém, que ele só faz aqueles videozinhos. E aí, Kid? Tá desafiado? Vem gravar com a mamãe aqui. Esse vai ser um filme bom".

Kid agradeceu convite, mas rejeitou a proposta. "Opa, minha amiga! Tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu, só faço com criadoras de conteúdo. Obrigado pela preferência".

Bengala é um ícone do pornô nacional, conhecido pelos atributos íntimos bem dotados. Já Andressa Urach se destaca como uma gravadora de conteúdo adulta para plataformas como a Privacy.