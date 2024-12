Samara Felippo sobre não gostar da maternidade: 'Não odeio minhas filhas'

Samara Felippo, 46, afirmou que o fato de não gostar da função de ser mãe não significa que ela "odeia" as duas filhas. Pelo contrário, a atriz destacou que seria capaz de dar a própria vida pelas herdeiras.

O que aconteceu

Felippo disse que foi bastante criticada após descontextualizarem sua fala em uma entrevista na qual ela diz não gostar de ser mãe. "[Esse] é um discurso que tenho há mais de sete anos nas redes sociais e [as pessoas] não entendem a profundidade desse debate porque a sociedade não está preparada para falar sobre isso. A maternidade é casta, é santa, é sofrer, é a mãe abdicar, é o pai não está presente, mesmo a mulher sendo casada", iniciou durante participação no podcast Embrulha sem Roteiro.

Atriz contou que foi bastante julgada porque as pessoas não entenderam seu ponto de vista, que é criticar a "sobrecarga" que acompanha a maternidade. "Parece que eu odeio as minhas filhas. Não é sobre isso, [não odeio minhas filhas]. Filho realmente é uma coisa sublime, dou minha vida por elas, faço tudo, crio [as duas] sozinha há 15 anos".

Ela explicou o porquê de não gostar da maternidade. "Quando eu falo de maternidade, [falo] da sobrecarga, da função, que eu não sou obrigada a gostar o tempo inteiro do que as pessoas querem que eu goste, que não sou obrigada a agir da forma como a minha mãe me educou. É um horror [e os] ataques [são] principalmente de outras mulheres que vestem a camisa do 'filho é bênção, quantas mulheres querem ter filhos e não conseguem'".

A artista salientou que, apesar das críticas, também recebe muitas mensagens de outras mulheres que se identificam com ela. "A maternidade é um peso e está tudo bem você reclamar. Milhares de mulheres vieram [até mim] e falaram: 'caramba, Samara, obrigada, não estou me sentindo mais um monstro, eu também senti a mesma coisa, não gostei de ficar grávida, não gostei disso, daquilo'. E está tudo bem, assim como está bem você não querer ter filho".

Samara Felippo é mãe de Alicia, 14, e Lara, 9, frutos da relação com o ex-jogador de basquete Leandrinho.