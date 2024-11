De Musk a Trump: jovem é banido das redes após irritar donos de jatinhos

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: o enquadro do STF nas redes; IA x Wikipédia; Ricaços x stalker de jatinhos)

Tirando os milhões de dólares nas contas bancárias de cada um deles, Elon Musk, Taylor Swift, Donald Trump e Mark Zuckerberg dificilmente possuem algo em comum. Mas Jack Sweeney conseguiu a façanha de unir pessoas tão diferentes em torno de um objetivo: odiá-lo.

Na verdade, o hobby do jovem de 21 anos tirou do sério esse grupo de bilionários. Ele passou a compartilhar em perfis nas redes sociais as rotas dos jatinhos dos endinheirados. Musk ficou tão incomodado que ofereceu dinheiro para ele abandonar os perfis.

Cada vez que o jatinho do Elon Musk fazia uma movimentação era um tweet. Ele ficou muito incomodado, só que não podia fazer nada

Helton Simões Gomes, colunista do UOL e apresentador de Deu Tilt

Mas por que Musk não processou o jovem? Porque ele não pode.

Os dados que ele estava usando são públicos

Helton Simões Gomes

No episódio desta semana de Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, ele explica que jatinhos, assim como qualquer avião, têm um transponder que emite dados de velocidade e itinerário. O sistema aéreo precisa ser integrado em escala mundial para todos conhecerem as rotas usadas e acompanhar o tráfego no céu.

O jovem não parou em Musk. Expôs outros bilionários, entre eles a cantora pop Taylor Swift, que não ficou contente com a divulgação dessas informações.

Ela ameaçou processar a Meta, o que escalou [a discussão]

Helton Simões Gomes

Quando esteve no Brasil em novembro de 2023, a cantora se viu no meio de um acontecimento delicado com a morte de uma fã devido às altas temperaturas antes do show.

Nesse momento ela pegou o jatinho e voltou para casa, fez um bate e volta, e como ficamos sabendo disso? Pelo Jack Sweeney

Helton Simões Gomes

O jovem também expandiu sua atuação para outras redes, como Threads e Instagram. Contudo, o jovem teve um revés, e 38 contas foram bloqueadas no Threads e Instagram.

Eu não sei se é uma coincidência, mas uma das pessoas que ele seguia era o Zuckerberg. Será que ele ficou incomodado de saberem para onde ele estava indo com o jatinho dele?

Helton Simões Gomes

Quando removeu os perfis, a Meta informou, em nota, que a decisão foi tomada com base em recomendações do Conselho de Supervisão da empresa, um colegiado composto por nomes respeitados no mundo da tecnologia. No entanto, a empresa não especificou em detalhes qual seria a recomendação acatada.

Como ofensa de aluno a professora pode levar STF a regular redes no Brasil

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para esta quarta-feira (27) um julgamento que pode mudar a forma como as redes sociais e outras plataformas digitais atuam no Brasil. Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes contam como tudo começou com uma professora que foi ofendida pelos alunos na internet.

Muitos analistas que acompanham o mundo da política têm dito que, se o congresso não regula as Big Techs, o STF vai fazer isso

Helton Simões Gomes

Isso não quer dizer que o Congresso não teve tempo para se mexer, já que o caso tem quase 15 anos. O ano era 2009, e Aliandra Cleide Vieira, professora da rede pública de Minas Gerais, acessava o Orkut.

Força-tarefa luta para salvar Wikipédia de ser devastada pela IA

A invasão de textos gerados por robôs tem preocupado os editores, as pessoas responsáveis por manter a qualidade da enciclopédia online.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a força-tarefa "WikiProject AI Cleanup" foi criada para "combater o problema crescente de conteúdo gerado por IA sem fonte e mal escrito na Wikipédia".

A equipe de editores, todos voluntários, trabalha para manter a qualidade dos textos, seja tirando informações inverídicas ou sem fonte, seja fortalecendo artigos precários.

A Wikipédia foi criada como uma enciclopédia colaborativa e por muito tempo foi vista com muita desconfiança, principalmente por acadêmicos e pesquisadores. Mas hoje nós sabemos que muitos artigos lá são bem criteriosos

Diogo Cortiz

DEU TILT

