Cezar Black anuncia término com Kally Fonseca, e ela reage: 'Não estou bem'

Cezar Black, 36, anunciou o fim de seu namoro com Kally Fonseca, 31, neste sábado (30).

O que aconteceu

O enfermeiro falou sobre os pontos positivos do relacionamento, que começou há cerca de um ano, em "A Fazenda 15". "Ao longo desse pouco mais de um ano, vivemos muitos momentos juntos. Estes de felicidades, de sorrisos, de amor", disse ele em um story no Instagram.

O ex-BBB ainda expôs crises do namoro. "Como em toda relação, houve dificuldades, conversas tensas que se tornaram lições e nos fizeram amadurecer como casal. Hoje nossas vidas tomam rumos diferentes, onde cada um irá buscar o caminho que lhe faz sentido neste momento", afirmou.

De nós, guardo apenas tudo de lindo que vivemos. Todas as gargalhadas, brincadeiras, carinhos e amor. Foi sempre muito verdadeiro e especial. Cezar Black

Kally Fonseca também se manifestou sobre o assunto, assumindo como está após o término. "Não estou bem! Mas uma coisa eu juro a vocês: nós vamos falar sobre tudo isso. Só me deem mais um tempinho", disse ela.

A cantora teria sido pega de surpresa pelo anúncio da separação. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, a ex-peoa não imaginava que Black faria essa exposição pública do término agora.

Há alguns meses, Black já havia falado sobre como Kally lida com ciúmes na relação. "'A Kally é ciumenta?'. Acho que não, é só fazer o que ela pede e avisar que horas vou chegar, não ter amizade com homens que gostam de tomar cerveja no boteco. Ah, e amizade com mulher é fora de possibilidade", disse ele em seu perfil, em julho.