A Fazenda 16: Luana se revolta com suposta fala de Gizelly: 'Rap*riga'

Ao retornar para a sede após escapar da décima roça de A Fazenda 16 (Record), que eliminou Fernando, Luana falou sobre Gizelly, oitava eliminada do jogo.

O que aconteceu

A influenciadora disse que o chef de cozinha lhe contou algo dito por Gizelly. "Fernando me disse que Gizelly ficou bêbada na festa e disse que eu fiquei com o namorado de Larissa enquanto ela namorava com ele. Essa nojenta vai ter que provar isso, essa rap*riga! Tô p*a agora."

Ela não devia ter feito isso, eu nem sei quem é esse macho namorado de Larissa, um tal de deputado estadual. Luana Targino

Sacha apontou que Gizelly contava muitas mentiras no jogo.

Luana completou. "Não sei de que peste ela tá falando. Aqui não pode descer o cacete, mas lá fora ela que não passe na minha frente."

