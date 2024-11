Clara Moneke diz que traía porque mulheres de sua família foram traídas

Clara Moneke, 25, revelou que já traiu ex-namorados devido ao trauma de ter visto muitas mulheres de sua família também serem traídas.

O que aconteceu

Moneke admitiu que já foi infiel em relacionamentos como forma de prevenir possível traição de seu parceiro. "Como a grande parte das mulheres da minha família foram traídas, eu não consigo confiar. Então, quando eu namorava, era mais nova, mais imatura, achava que precisava trair antes para garantir uma possível traição do queridão", declarou durante participação no Lady Night.

A atriz ressaltou que sempre contava sobre a traição para seus parceiros. "Mas não acho legal [trair] e tinha uma coisa... Traí? Traí, mas eu falo. Não consigo esconder, conto depois".

No Lady Night, ela também admitiu que tem trauma de se relacionar com homens por uma questão familiar. Segundo contou, sua família por parte de mãe é formada majoritariamente por mulheres, porque "todos os homens fugiram, foram embora ou morreram", e isso a deixou traumatizada. "A questão do homem mesmo... Eu tenho dificuldade muita séria em me relacionar com homens porque não confio", falou.

Clara Moneke se destacou na novela "Vai na Fé" e é um dos principais nomes da nova geração de atrizes da Globo. A artista namora o ator Breno Ferreira, com quem iniciou relação há cerca de um mês, após o fim do namoro de três anos com o publicitário Tácio Fidelis.