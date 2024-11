Gizelly Bicalho é a oitava eliminada de A Fazenda 16 com 20,02% dos votos

Gizelly Bicalho foi a oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 20,02% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Vanessa, primeira salva, e Flora seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para as três peoas na oitava roça.

"Uma vez a Madonna lançou a pergunta. Você sabe como uma mulher se sente? A real é que nunca a gente vai saber o que acontece no íntimo de cada uma. Não é fácil ser dona do próprio nariz. Nunca foi. Toda essa força e independência causam muito incômodo", começou a peoa.

"Flora, você prova que maturidade não tem a ver com idade. Você tem opinião forte e não baixa a cabeça para ninguém. Tudo isso sem perder a ternura", disse.

"Gizelly, o furacão do BBB aqui também chegou como um vendaval. Você seguiu firme com suas convicções, colocou as cartas na mesa, protegeu aliados e sentiu o golpe da saída de cada um", comentou.

"Nêssa, quem vê seu jeitão nem imagina que quando a situação aperta, você fica braba. Se te ataca, você ataca. Você dança conforme a música. Sai da moita, se defende, jogando daquele jeito meio misterioso", disse.

"Minhas guerreiras, não há nada que a gente não possa alcançar. O jeito é seguir em frente com todo charme, força e intuição que só a gente tem. Desistir nunca foi uma opção pra nós mulheres. Nem na vida, nem no jogo", finalizou a apresentadora.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 14031 votos 0,03% Albert Bressan 0,99% Babi Muniz 0,02% Fernando Presto 0,10% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 9,00% Gui Vieira 0,10% Gilsão 0,07% Juninho Bill 1,74% Luana Targino 28,57% Sacha Bali 12,18% Sidney Sampaio 21,69% Vanessa Carvalho 25,47% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 14031 votos

