D23: Rami Malek surpreendeu Lawrence Fishburne em 'Operação Vingança'

Rami Malek marcou presença no palco da D23 neste sábado (9) para falar sobre o suspense de espionagem "Operação Vingança".

O que aconteceu

No filme, ele contracena com Lawrence Fishburne, o Morpheus de "Matrix". "Ele tem essa habilidade de te encher de confiança ao mesmo tempo em que te diz que você não é bom o suficiente", contou no painel.

"Eu tive a chance de surpreendê-lo. Teve um momento ali que eu não vou esquecer." Rami Malek

Charlie, personagem de Malek, é um homem comum que toma medidas drásticas após perder a esposa. Rami explicou que foi justamente isso que o atraiu no papel: "Ele tem uma escolha: vou me esconder ou vou cavar até encontrar poder dentro de mim?"

Rami Malek vê semelhanças entre Charlie e seus outros personagens. Para ele, tanto Freddie Mercury quanto Elliot, de "Mr. Robot", são heróis improváveis: "Eu me atraio por um certo tipo de personagem", sorriu o ator.

"Operação Vingança" estreia em abril de 2025. Além de Rami Malek e Laurence Fishburne, o elenco também conta com nomes como Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Holt McCallany e Julianne Nicholson.