Modelo e ator: Conheça Jullio Reis, noivo e pai do filho de Manu Gavassi

Nesta sexta-feira (8), Manu Gavassi anunciou que está grávida do primeiro filho. O pai é Jullio Reis. O casal está junto desde meados de 2021. Em maio deste ano, Manu e Jullio anunciaram o noivado.

O que aconteceu

Jullio é modelo e ator. Aos 27 anos, ele é figurinha carimbada nos grandes eventos de moda, como a São Paulo Fashion Week. Também participou da semana de moda de Milão, na Itália.

Nos últimos anos, Jullio tem se dedicado a vida de ator. Ele está no elenco do filme Homem com H, que narra a vida do cantor Ney Matogrosso. Na trama, Jullio interpreta Cazuza, grande amor da vida de Ney.

Jullio coleciona 45 mil seguidores nas redes sociais. Apesar de estar acostumado com o estrelato, o noivo de Manu não é muito de falar da vida pessoal nas redes. Lá, publica mais sobre o trabalho.

Jullio e Manu se conheceram em meados de 2021, após um amigo da cantora apresentou os dois. Logo no primeiro contato, passaram sete horas no telefone, o que deixou a atriz apaixonada, como já disse em algumas entrevistas.