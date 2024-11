Terremoto de mentira? Tecnologia inédita recria tragedia mexicana em série

Já está disponível no Prime Video a série "Cada Minuto Cuenta", que mostra como foram as primeiras horas após o terremoto que quase destruiu a Cidade do México em 1985. A produção contou com uma tecnologia inédita na América Latina para recriar a tragédia.

Domando a tecnologia

O cenário foi feito com produção virtual, um telão de 200 m² que colocou no fundo de cada cena as ruas da capital mexicana exatamente da forma como eram há 39 anos. Em entrevista para Splash, o diretor Jorge Michel conta que o maior desafio foi aprender a usar essa tecnologia — adaptando, por exemplo, a profundidade do foco da câmera. Segundo ele, o esforço valeu a pena.

A grande vantagem [da produção virtual] foi o estímulo não somente aos atores e atrizes, mas também a toda a equipe técnica, que no set conseguia ver todos os aspectos do que estávamos tentando alcançar. Jorge Michel

Osvaldo Benavides interpreta Ángel, um médico que se dedica a encontrar sobreviventes nos escombros. O ator diz que um dos motivos pelos quais decidiu fazer a série foi a oportunidade de mostrar como a sociedade civil se ajudou num momento de crise na história de seu país: "É sobre como uma sociedade se empodera e se resgata a si mesma. Isso, para mim, é muito valioso".

A história também é contada do ponto de vista de Camila, uma jornalista que prioriza a profissão mesmo diante da tragédia. Quem a interpreta é Maya Zapata, que explica como se conectou aos desafios da personagem: "Muitas vezes, a forma de se enfrentar um mundo dominado por homens é se agarrar na dureza, na praticidade".