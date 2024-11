Yasmin Brunet interpreta mulher traída em monólogo e ganha elogios na web

Yasmin Brunet, 36, surpreendeu a internet com sua evolução artística ao publicar em suas redes sociais um monólogo que protagonizou.

O que aconteceu

No vídeo de apenas 24 segundos, a 'sereia' interpreta uma mulher traída que diz poucas e boas ao namorado. "Você vai chorar de dor! A humilhação vai ser tanta que não vai restar alternativa pra você, a não ser subir num banquinho e se jogar da janela!", esbraveja a personagem, às lágrimas.

A gravação é fruto de um curso de interpretação a que Yasmin se submeteu recentemente. "Um trechinho do monólogo do meu último curso de atuação, Relatos Selvagens. Monólogo da corna, parte 1", especificou ela, no X (antigo Twitter).

Diversos internautas elogiaram o desempenho da loira na filmagem. "Melhor do que muitas que estão no ar nas novelas", comentou um perfil. "Tem que se esforçar muito para dizer que isso está ruim. Entregou demais", enalteceu outro.