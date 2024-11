Anya Taylor-Joy, Sandra Oh e outros: CCXP traz mais de 30 talentos

A CCXP 24 anunciou nesta quarta (6), em evento exclusivo da CCXP, a presença de mais de 30 talentos e confirmou que Wagner Moura será o artista homenageado desta edição.

Apple TV+, Paramount Pictures e Prime Video trarão astros como Anya Taylor-Joy, Adam Scott e Sandra Oh ao evento.

Veja a lista completa abaixo:

Wagner Moura é o grande homenageado da CCXP 24. O ator, famoso por trabalhos como "Tropa de Elite" e "Narcos", terá um painel especial do Palco Thunder by Claro TV+ contando sua trajetória.

Apple TV+

Anya Taylor-Joy e Miles Teller divulgarão "Entre Montanhas". O novo filme da Apple TV+ acompanha dois agentes que precisam proteger um desfiladeiro secreto de uma ameaça obscura.

Anya Taylor-Joy e Miles Teller estarão divulgando 'Entre Montanhas' no sábado (7) Imagem: Divulgação

Adam Scott, Britt Lower e Tramell Tillman divulgarão "Ruptura". O criador da série, Dan Erickson, também participará do painel.

Cena da série "Ruptura" ("Severance"), da Apple TV+ Imagem: Divulgação

Paramount Pictures

Ben Schwartz, James Marsden e Tika Sumpter vêm para divulgar "Sonic 3". O cineasta Jeff Fowler e os produtores Neal Mortiz e Toby Ascher também marcam presença no painel.

Ben Schwartz, James Marsden e Jeff Fowler marcam presença na CCXP para divulgar 'Sonic 3' Imagem: Divulgação

Prime Video

Sandra Oh e Gillian Jacobs divulgarão a série "Invencível". As atrizes participarão de um painel sobre a série animada, que lança sua terceira temporada no próximo ano. Robert Kirkman, criador da obra, também estará no evento.

Robert Kirkman, Sandra Oh e Gillian Jacobs estarão divulgando a série animada 'Invencível' no sábado (7) Imagem: Divulgação

Nicole Wallace, Eva Ruiz e Victor Varona divulgarão "Culpa Tua". O filme é a continuação de "Culpa Minha", romance baseado na saga "Culpables", trilogia que fez sucesso na plataforma de fanfics Wattpad.

Alan Ritchson e Maria Sten divulgam "Reacher". Lee Child, criador da série, também participa de um painel sobre a produção, que terá a terceira temporada lançada em 2025.

Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas e Ullisses Campbell divulgam "Tremembé". A série ficcional, inspirada em histórias reais da penitenciária de mesmo nome, mostrará a vida na prisão de criminosos como Christian Cravinhos, Abdelmassih e Elize Matsunaga. Marina interpretará Suzane von Richthofen.

Marina Ruy Barbosa interpretará Suzane von Richthofen em 'Tremembé'; junto dela, estarão no evento Bianca Comparato, Felipe Simas e Ullisses Campbell Imagem: Divulgação

Josha Stradowski e Madeleine Madden divulgam "Roda do Tempo". O showrunner Rafe Judkins também participará do painel da produção, que encerrou neste ano as gravações da terceira temporada.

Tim Miller e Dave Wilson divulgam a nova série animada "Secret Level". A série de curtas trará histórias que se passam em universos de diferentes videogames, como "God of War", "Dungeons & Dragons", "Pac-Man" e "Crossfire".

Cena de "Minha Culpa", filme do Prime Video Imagem: Divulgação

CCXP 24

Quando 5 a 8 de dezembro de 2024, quint. e sex. (das 12h às 21h) e sáb. (das 11h às 21h) e dom. (das 11h às 20h)

Onde São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo (SP)

