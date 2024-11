Saiba quem é Maria, esposa de Agnaldo Rayol; cantor foi casado por 50 anos

Agnaldo Rayol, que morreu aos 86 anos, era casado com Maria Gomes.

Quem é Maria?

Casados há mais de 50 anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer em 2017. Agnaldo se dedicou a cuidar da saúde da esposa nos últimos anos. As informações são do jornal O Globo.

A vida de Maria foi mantida em privado. Agnaldo não chegou a comentar muitas vezes sobre o diagnóstico da companheira. Nos últimos meses, o cantor enfrentou alguns problemas de saúde, como pneumonia e contava com a ajuda de cuidadores em seu apartamento na região da zona norte de São Paulo, de acordo com a "Quem".

Ainda em entrevista à "Quem", em 2020, ele falou sobre sua convivência com Maria. Agnaldo reforçou que redobrou os cuidados com ela por conta de sua doença. "Dou todo o apoio e tratamento necessário", disse.

Agnaldo ainda contou que viveu muitos romances, principalmente em sua juventude. "Tantas mulheres que passaram na minha vida que nem dá para contar, mas foram todas maravilhosas. Depois as coisas foram se acomodando. Hoje estou mais quietinho".

Maria e Agnaldo nunca tiveram filhos. Rayol contou que foi pai aos 18, mas o bebe morreu poucos meses depois do nascimento. Depois do trauma, decidiu que nano queria ter mais herdeiros.