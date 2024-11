Luma vira o jogo e conquista três glórias em ‘Mania de Você'

Luma (Agatha Moreira) se dará muito bem em "Mania de Você" (Globo), ao usar o pendrive para chantagear Mavi (Chay Suede).

O que vai acontecer

Mais do que morar no apartamento do vilão, Luma conseguirá o que tanto deseja: metade de tudo que é do personagem. Ao chegar em sua nova moradia, ela terá o apoio de Mércia (Adriana Esteves), que forçará o filho a fazer logo a transferência. "É uma reparação histórica, a Luma tem todo direito, você só tem o que tem hoje porque roubou tudo dela", debochará a mãe do rapaz.

Encurralado, Mavi irá até o bunker e ordenará uma transferência de R$ 40 milhões para a conta da ex-mulher. Não satisfeita, Luma ainda cobrará que ele lhe transfira as ações da empresa.

Conquistando cada vez mais tudo aquilo que desejou, a gananciosa ainda usará o pendrive para roubar tudo o que é de Viola (Gabz). Após um plano para queimar a imagem da chef, Luma assumirá o comando do Violeta e trocará o nome para Maresias.

Depois de espalhar uma fake news de que a ex-amiga roubou todas suas receitas, a filha de Cecília (Simone Spoladore) também terá todo o prestigio que antes pertencia à protagonista. Ainda assim, Luma terá dificuldades de manter essa nova vida por não ter a mesma habilidade necessária.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.