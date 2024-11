Leão Lobo: 'Jojo usou e traiu a comunidade gay; quem é ela na fila do pão?'

A cantora Jojo Todynho usou e traiu a comunidade LGBTQIA+, afirmou o colunista Leão Lobo no Splash Show desta segunda-feira (4). A sigla é uma referência à comunidade que luta por diversidade de gêneros, orientações sexuais e identidades. Leão se autoinclui adepto ao movimento.

Então, ela deu esse direito de a gente, da comunidade LGBTQIA+, falar contra ela, porque ela nos traiu. Ela usou todos nós, inclusive a mim, só para aparecer. Então, a gente tem todo direito de falar contra ela. E o Tuca Andrada é uma das pessoas mais educadas, mais queridas no meio artístico, um ator maravilhoso...

Leão Lobo saiu em defesa do ator durante o programa Splash Show

Leão fazia referência à treta entre a cantora e o ator Tuca Andrada: no mês passado, o galã de novelas debochou da dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?', após ela ser expulsa da lista de convidados para desfilar em um evento. "Se eu disser que sinto um 'gostinho' por isso acontecer... Que horas vão começar a espalhar que eu sou racista e misógino?".

Jojo então reagiu enviando uma mensagem a Tuca Andrada, por meio do direct, no Instagram. "Vai tomar dentro da sua olhota até vazar. Tá sem novela para fazer? Atorzinho de beira de estrada." O ator repostou a mensagem para os seus seguidores neste fim de semana.

É puro despeito, porque todo mundo que conhece o Tuca Andrada sabe o ator maravilhoso que ele é. Quem já o viu em cena, no teatro, ou quem já o viu numa novela, sabe o ator maravilhoso que ele é. Então, se, por exemplo, ela diz assim, 'é o atorzinho de beira de estrada, está sem novela', e ela? Ela é o quê? Ela fez o quê? Leão Lobo sobre a briga entre Jojo e Tuca Andrada

Ela fez uma música que teve o aplauso dos gays e por isso ela fez sucesso. E acabou. O resto é polêmica, o resto é casando e descasando, falando mal do ex, enfim, isso aí, xingando as pessoas, depreciando as pessoas. Então, Jojo Todynho, você é minha grande decepção de 2024. Assino embaixo em tudo o que Tuca falou. Porque Tuca, você é maravilhoso, você não precisa... Aliás, eu acho que o único erro do Tuca foi ter respondido, não precisava responder. Uma pessoa desse nível não tem que ter resposta.

Suspensão de clipe, apoio à direita e críticas de Xuxa

A polêmica em torno de Jojo Todynho se intensificou após a cantora fazer uma série de iniciativas indicando a sua preferência por movimentos conservadores: primeiro, ela posou ao lado de Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e depois disse que retiraria do ar o clipe de "Arrasou, Viad*", música que fez em apoio à comunidade gay.

Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos. E é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de 'Arrasou, Viado' e tirar das plataformas digitais. Fala da cantora sobre o pedido de suspensão do clipe de apoio ao movimento gay

Integrantes da comunidade gay e outros artistas — como a apresentadora Xuxa Meneghel — reagiram com críticas à posição da cantora.

A Jojo se meteu em uma polêmica após tirar fotos com a Michelle Bolsonaro e fazer uma live afirmando ser de direita. E a Jojo, desde que se assumiu, desde que ela fez esse chá revelação dela de direita, tem perdido ainda mais o carinho, não só do público, como dos fãs dela e das marcas. Porque vamos combinar, gente? Em 2024, tem coisas que ela pode ter a opinião que ela quiser. A gente vive numa democracia. Isso aí é fato. Mas tem umas coisas que as pessoas corroboram.

Yas Fiorelo

