Investigada, mulher de MC Poze comprou mansão de R$ 3,5 milhão em fevereiro

Investigada pela polícia civil do Rio de Janeiro, a influenciadora Vivi Noronha, 20, comprou uma mansão de R$ 3,5 milhões em fevereiro.

Como é a mansão

O imóvel fica em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Na época da compra, ela publicou um vídeo no Instagram mostrando o local.

A residência tem seis suítes, sala de jantar, de estar, área gourmet, piscina e sauna. A mansão tem até sala de cinema. "Nesse momento, estamos em obras, e cada detalhe está sendo cuidadosamente planejado para que fique exatamente do jeitinho que sempre desejei. Estou fazendo tudo com muito amor, porque esse será o lar dos meus filhos e quero que eles cresçam com as melhores lembranças possíveis", disse Vivi à Quem em fevereiro.

Essa casa é fruto de todo o meu trabalho, uma conquista muito valiosa e muito importante para mim. Agora estamos em obras, mas não vejo a hora de poder ver tudo pronto. Com certeza é a realização do meu sonho. Vivi Noronha

Em 2022, ela já havia comprado a primeira mansão. "Comprei uma casa pra minha mãe de mais de R$ 1 milhão a vista!!! Dinheiro do fruto do meu trabalho, do meu esforço, de toda minha GUERRA que é somente minha", escreveu no X.

Comprei uma casa pra minha mãe de mais de 1 milhão a vista!!! Dinheiro do fruto do meu trabalho, do meu esforço, de toda minha GUERRA que é somente minha. Muito obrigada meu Deus, e principalmente aos meus fãs. ❤️ pic.twitter.com/qiVfjeXt45 -- insta: @noronhavivii (@NoronhaVivianne) December 22, 2022

Operação Rifa Limpa

Ação batizada de "Rifa Limpa" investiga sorteios ilegais divulgados nas redes sociais. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do RJ.

Delegacia de Defraudações apura os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Até o momento não foram expedidos mandados de prisão.

Investigações apontam que os influenciadores utilizavam redes sociais, que contam com milhões de seguidores, para "obter lucros ilícitos" por meio de "mecanismos fraudulentos". Para dar uma falsa aparência de legitimidade aos sorteios, os criminosos utilizavam parâmetros da Loteria Federal, mas "sem realizar auditoria oficial" para verificar a autenticidade dos ganhadores

Influenciadores Roger Rodrigues dos Santos, Roginho Dú Ouro, Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia, também são alvos de busca e apreensão na manhã desta sexta.