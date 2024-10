Adele cai no choro ao ver Céline Dion na plateia de seu show

Adele se emocionou ao ver Céline Dion assistindo ao seu show em Las Vegas, no último sábado (26).

O que aconteceu

Adele caiu no choro enquanto abraçava Céline Dion. Não é possível ouvir, mas as duas trocaram algumas palavras enquanto Céline segurava o rosto de Adele nas mãos.

Emocionada, Dion segurou e beijou as mãos de Adele. Em seguida, Adele voltou ao palco para continuar cantando a faixa "When We Were Young".

Céline estava acompanhada dos filhos adolescentes. Nelson e Eddy Angélil, de 14 anos, consolaram a mãe após a interação emocionante com Adele.

Adele é uma grande fã de Céline Dion. Adele tem até um chiclete mastigado por Dion emoldurado em sua casa e já prestigiou a artista em várias ocasiões.