Splash Awards 2024: vote na categoria TV e Internet

Está aberta a temporada de votos no Splash Awards 2024, a maior premiação da internet brasileira. Na categoria TV e Internet, estão os indicados de Entretenimento, Esporte e Notícias.

As votações começam nesta segunda-feira (21). Você pode votar quantas vezes quiser.

Você escolherá entre o casal do ano e os melhores reality. Também poderá votar nos melhores participante e vilão de reality; nos melhores programas e podcasts e até no bafafá do ano.

Pra quem é fã de Esporte, seu voto será fundamental para premiar os melhores narrador, apresentador e comentarista esportivo.

Em Notícias, você poderá votar no melhor telejornal e até no seu âncora preferido.

Foram considerados os conteúdos veiculados entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Os indicados foram selecionados a partir dos votos de uma Academia de Especialistas formada, por jornalistas e colunistas do UOL, além de convidados de diversas áreas. Eles escolheram os três finalistas que chegam agora à votação popular.

Entretenimento

Qual o melhor programa de TV/videocast/podcast de entretenimento do ano? Resultado parcial Total de 72 votos Altas Horas imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO De Frente com Blogueirinha imagem: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM Que História É Essa, Porchat? imagem: Reprodução / Internet Votar Votar de novo Total de 72 votos

Qual o(a) melhor apresentador(a) de programa de TV/videocast/podcast de entretenimento? Resultado parcial Total de 70 votos Chico Barney imagem: Reprodução Serginho Groisman imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO Paulo Vieira imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO Votar Votar de novo Total de 70 votos

Qual o(a) melhor entrevistador(a) no entretenimento? Resultado parcial Total de 76 votos Blogueirinha imagem: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM Igão e Mítico imagem: Simon Plestenjak/UOL Pedro Bial imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO Votar Votar de novo Total de 76 votos

Qual foi o melhor reality show do período? Resultado parcial Total de 70 votos BBB 24 imagem: Reprodução/Globoplay Ilha da Tentação imagem: REPRODUÇÃO/PRIME VIDEO MasterChef Brasil 2024 imagem: Reprodução/Band Votar Votar de novo Total de 70 votos

Qual foi o(a) melhor participante de reality show no Brasil no período? Resultado parcial Total de 140 votos Davi Brito (BBB) imagem: Foto: Reprodução/TV Globo Beatriz Reis (BBB) imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO Fernanda Bande (BBB) imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO Votar Votar de novo Total de 140 votos

Quem foi o(a) melhor vilão/vilã de reality no período? Resultado parcial Total de 115 votos Jenny Miranda (A Fazenda 15) imagem: Reprodução/PlayPlus Rodriguinho (BBB) imagem: Reprodução/Globoplay Wanessa Camargo (BBB) imagem: Reprodução / Internet Votar Votar de novo Total de 115 votos

Quem foi o(a) melhor apresentador(a) de reality show? Resultado parcial Total de 79 votos Adriane Galisteu (A Fazenda) imagem: Reprodução/PlayPlus Ana Clara (Estrela da Casa) imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO Tadeu Schmidt (BBB) imagem: DIVULGAÇÃO/TV GLOBO Votar Votar de novo Total de 79 votos

Qual foi o bafafá do ano? Resultado parcial Total de 123 votos Prisão da Deolane imagem: Genival Paparazzi/Divulgação Cadeirada do Datena no Marçal imagem: REPRODUÇÃO/TV CULTURA Separação do Davi após BBB imagem: Foto: Reprodução/Globo Votar Votar de novo Total de 123 votos

Qual foi o casal que mais rendeu assunto? Resultado parcial Total de 227 votos Iza e Yuri Lima imagem: Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prates imagem: Redes Sociais/Reprodução Lucas Buda e Camila Moura imagem: Reprodução/Instagram Votar Votar de novo Total de 227 votos

Qual a família que não saiu da boca do povo? Resultado parcial Total de 243 votos Família (Davi) Brito imagem: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM Família (Luana) Piovani imagem: Reprodução/SIC Família (Deolane) Bezerra imagem: Genival Paparazzi/Divulgação Votar Votar de novo Total de 243 votos

Esporte

Qual o(a) melhor apresentador(a) esportivo(a)? Resultado parcial Total de 50 votos André Rizek imagem: João Cotta/Globo Craque Neto imagem: Divulgação Marilia Ruiz imagem: Reprodução Votar Votar de novo Total de 50 votos

Qual o(a) melhor narrador(a) esportivo(a)? Resultado parcial Total de 57 votos Cléber Machado imagem: Lourival Ribeiro/SBT Everaldo Marques imagem: João Cotta/TV Globo Natália Lara imagem: Globo/Manoella Mello Votar Votar de novo Total de 57 votos

Qual o(a) melhor entrevistador(a) esportivo? Resultado parcial Total de 51 votos André Hernan imagem: REPRODUÇÃO/YOUTUBE Fernanda Gentil imagem: Reprodução/Instagram Marcelo Barreto imagem: Reprodução/SporTV Votar Votar de novo Total de 51 votos

Qual o melhor programa de TV/videocast/podcast esportivo? Resultado parcial Total de 40 votos Globo Esporte imagem: Reprodução/@geglobo/x Posse de Bola imagem: Divulgação Redação SporTV imagem: Reprodução Votar Votar de novo Total de 40 votos

Qual o(a) melhor comentarista esportivo(a) na TV ou na internet? Resultado parcial Total de 54 votos Ana Thaís imagem: Reprodução/Sportv Casimiro Miguel imagem: Reprodução/CazéTV PVC imagem: Reprodução/UOL Votar Votar de novo Total de 54 votos

Qual o melhor canal para assistir a esportes na TV ou na internet? Resultado parcial Total de 71 votos Cazé TV imagem: Reprodução/YouTube ESPN imagem: Reprodução/Facebook SporTV imagem: Reprodução/Facebook Votar Votar de novo Total de 71 votos

Notícias

Qual foi o melhor programa de TV/videocast/podcast de notícias do ano? Resultado parcial Total de 49 votos Café da Manhã imagem: Reprodução/Folha Estudio I imagem: Reprodução/Globonews O Assunto imagem: Reprodução/Deezer Votar Votar de novo Total de 49 votos

Qual o(a) melhor apresentador(a) de programa de TV/videocast/podcast de notícias do ano? Resultado parcial Total de 36 votos Andrea Sadi imagem: Reprodução/TV Globo Fabíola Cidral imagem: Reprodução/Canal UOL Natuza Nery imagem: Reprodução/G1/Globoplay Votar Votar de novo Total de 36 votos

Qual o(a) melhor entrevistador(a) de notícias? Resultado parcial Total de 31 votos Leonardo Sakamoto imagem: Reprodução/TV Cultura Natuza Nery imagem: Reprodução/G1/Globoplay Vera Magalhães imagem: Reprodução/TV Cultura Votar Votar de novo Total de 31 votos

Qual o melhor telejornal na TV ou na internet? Resultado parcial Total de 54 votos Jornal da Globo imagem: Reprodução/TV Globo Jornal Nacional imagem: Reprodução/ TV Globo UOL News imagem: Reprodução/ Canal UOL Votar Votar de novo Total de 54 votos

Qual o(a) melhor apresentador(a) âncora de telejornal na TV ou na internet? Resultado parcial Total de 57 votos Cesar Tralli imagem: Reprodução/ TV Globo Renata Lo Prete imagem: Reprodução/TV Globo William Bonner imagem: Reprodução/ TV Globo Votar Votar de novo Total de 57 votos