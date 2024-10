A gente ensina, Negrini: atriz não conseguiu fazer pompoarismo; veja dicas

A atriz Alessandra Negrini reclamou para Tatá Werneck, no "Lady Night", que tentou aprender o pompoarismo, mas não conseguiu realizar as técnicas mais avançadas, como expelir objetos da vagina.

"Tentei, mas não consegui... Só consegui segurar. Mas tem a galera que fuma, né?", desabafou, garantindo ainda que anda com a lubrificação em dia.

Afinal, o que é o pompoarismo?

Pompoarismo é uma técnica milenar que ajuda a contrai e relaxar os músculos do assoalho pélvico e melhorar o prazer sexual. Alguns famosos são adeptos da técnica, como Deborah Secco, que já disse ser capaz de arremessar bolinhas de pingue-pongue e fumar cigarro com a vagina.

Original da Índia, o pompoarismo foi aperfeiçoado na Tailândia, onde, até hoje, é uma arte transmitida pelas gerações. Na década de 1940, o assunto passou a ser tratado de forma mais séria e científica por causa dos estudos do ginecologista americano Arnold Kegel (1894-1981), que criou exercícios para trabalhar a musculatura do assoalho pélvico e percebeu que eles surtiam benefícios não só para a saúde feminina, como também para a sexualidade.

Hoje em dia, os exercícios de Kegel são bastante recomendados por ginecologistas e fisioterapeutas como forma de combater problemas que vão de flacidez local a incontinência urinária. Originalmente, eles não utilizam as bolas de pompoarismo, mas o princípio é o mesmo: contrair e relaxar. Veja este manual preparado por Universa para colocar a técnica em prática:

Para iniciantes

Esse treinamento é fácil de realizar e tem o objetivo de tonificar a musculatura vaginal. Logo na primeira semana é possível perceber maior sensibilidade. E não se esqueça: ao dar continuidade aos exercícios, a musculatura da região íntima vai se fortalecendo. Veja dois exemplos:

1º exercício

Sente-se em uma cadeira (evite as poltronas), sua coluna deve permanecer ligeiramente inclinada para frente, sem causar desconforto, mãos nos joelhos, pés paralelos e ligeiramente separados. Inspire contraindo os músculos da vagina, de forma elevatória, como se puxasse algo (contração elevatória), conte até 30 e relaxe expirando. Repita esse exercício por três a cinco vezes ou por até cinco minutos.

2º exercício

Em pé, contraia e relaxe a musculatura da vagina, como se estivesse pulsando, repita 30 pulsações rápidas e relaxe.

O pompoarismo pode ser praticado com ou sem acessórios Imagem: Anna Shvets/Pexels

Aprendendo a "chupitar"

Chupitar é uma das estratégias do pompoarismo e consiste em um movimento que imita o sexo oral, só que feito com a vagina. O melhor é que o prazer é incrível tanto para o homem quanto para a mulher. Interessou? Coloque em prática essas dicas:

Passo 1: Conheça sua vagina

O primeiro passo é imaginar que o canal vaginal é dividido em três partes e que cada uma delas tem um anel diferente. O objetivo do pompoarismo é fortalecer cada um desses anéis por meio de exercícios específicos.

Passo 2: Use os três anéis

Na entrada da vagina está localizado o primeiro anel. Sentada ou em pé, "aperte" a vagina como se estivesse tentando segurar o xixi: eis o segundo anel. Para achar o terceiro, imagine uma força impelindo-a a empurrar o umbigo até as costas. Você sentirá uma contração bem próxima do colo do útero ou a sensação de que todo o canal se contraiu.

É importante não tentar aplicar as técnicas no parceiro antes de treinar com o vibrador Imagem: Canva

Passo 3: Piscar e contrair

Os antigos taoístas — seguidores da tradição filosófica e religiosa originária do Leste Asiático — descobriram que os músculos esféricos que fecham nossos orifícios (também chamados de esfíncteres) fazem toda a diferença. Eles estão localizados na boca, nas narinas, nos olhos, nos genitais e no ânus, e uns podem refletir em outros. Por isso, como treino para o chupitar, é essencial exercitá-los. Como?

Primeiro pisque os olhos por cinco vezes. Depois, tente contrair o ânus por cinco vezes. Em seguida, pisque os olhos e efetue a contração anal, simultaneamente. Repita a sequência duas vezes, a primeira com leveza e a segunda, mais firme.

Passo 4: Boca e bochechas

Contraia as bochechas realizando movimento de sucção da boca (cinco vezes). Depois, tente contrair bochechas, vagina e ânus, simultaneamente, por mais cinco vezes. Em seguida, com as pernas estendidas e abertas em V, sugue o ar com a boca entreaberta. Repita o movimento sugando o ar com a boca e com a vagina (como se inspirasse).

Passo 5: Estabeleça rotina de treinos

É fundamental praticar uma semana de exercícios específicos de contração, sempre imaginando que está segurando xixi.

Dia 1: faça cinco séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de um minuto.

Dia 2: faça seis séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 55 segundos.

Dia 3: faça sete séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 50 segundos.

Dia 4: faça oito séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 45 segundos.

Dia 5: faça nove séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 40 segundos.

Dia 6: faça dez séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 35 segundos.

Dia 7: faça dez séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 30 segundos.

Imagem: Getty Images

Passo 6: É hora de testar sua força

Com a vagina "malhada", é hora de testar sua força introduzindo o dedo médio e checando o poder das contrações. Para isso, tente contrair também os músculos do abdome, como se o seu umbigo estivesse entrando no seu corpo. Depois relaxe os músculos, expelindo o dedo.

Cada mulher leva um tempo até conseguir realizar o ato de chupitar. Geralmente, quanto mais jovem, mais forte é a musculatura e, por isso, menos tempo de exercícios será necessário. Porém, isso não quer dizer que mulheres mais velhas não vão conseguir. Especialistas afirmam que, em cerca de dois meses, é possível aplicar o aprendizado no pênis do parceiro.

Passo 7: Aplicando a técnica no vibrador

As primeiras "provas" devem ser feitas sempre com o vibrador, para você não machucar o pênis do parceiro. Você também pode colocar só a parte inicial de um vibrador simples (no formato de um batom) e tentar sugá-lo e expulsá-lo. Outra dica: em qualquer sex shop, dá para comprar as bolas Ben-wa, duas ou mais bolas ligadas por um cordão de silicone. Ao introduzi-las na vagina, a mulher também pode exercitar o assoalho pélvico sugando e expulsando as bolas.

Imagem: Getty Images

Passo 8: A dois

Para praticar a dois, a posição ideal é com o homem deitado de barriga para cima e a mulher sentada por cima. Desse modo, ela consegue observar a reação do parceiro.

Depois do treino, o chupitar é simples. Pense na ação de uma criança sugando uma chupeta: é esse o movimento que você deve fazer com a vagina no pênis do par. Para ele, a sensação vai ser de um sexo oral turbinado. Em vez da sua boca, a umidade da vagina e as contrações vão potencializar o tesão. Já as experts em pompoarismo relatam que dá para sentir o pênis por completo, de uma maneira mais amplificada.

Na sex shop: O manual dos acessórios

As bolinhas mais clássicas de pompoarismo dispostas num cordão também podem ser adotadas como um acessório erótico, para uso solitário ou a dois. Mas, há diversas opções disponíveis nos sex shops que costumam confundir quem deseja começar a praticar a técnica original, como os cones vaginais ou ben wa. Veja como utilizar com segurança:

1. Como escolher o cordão ideal?

Originalmente, as bolinha de pompoarismo são dispostas em um fio com cinco esferas Imagem: CottonbroStudio/Pexels

Existem dois tipos de cordão e cada um conta com especificidades. O que tem cinco esferas é o chamado colar tailandês. As bolinhas são menores e ideais para quem está começando a prática de exercitar a musculatura. A ideia é trabalhar a coordenação dos músculos vaginais: a mulher coloca uma bolinha na vagina e depois tenta sugar a próxima. O movimento seguinte é se esforçar para expeli-la.

Quem está no "nível avançado" pode sugar uma por vez e depois expelir todas. O ideal é que as esferas sejam produzidas em silicone não poroso cirúrgico, para não causar nenhum tipo de machucado.

Já as ben-wa consistem em duas esferas maiores, também unidas por um fio de náilon, próprias para trabalhar a força vaginal. O exercício, nesse caso, consiste em puxar e soltar, repetidamente. As duas versões trabalham a musculatura e apresentam chumbo dentro das esferas. Existem, ainda, cordões com esferas mais maleáveis, mas esses têm uso puramente erótico. Eles podem ser usados junto com a penetração, mas não apresentam nenhuma finalidade "pompoarística".

2. Toda mulher pode usar as bolinhas?

Não, por isso é fundamental, antes de comprá-las consultar um ginecologista. Corrimentos, infecções, feridas, herpes em estado ativo e qualquer tipo de dor na vulva são condições que podem não só dificultar a prática, como piorar os problemas. Miomas, cistos e endometriose podem sofrer um agravamento.

Quem apresenta incontinência urinária ou queda reto, bexiga ou útero deve conversar com um especialista. E os exercícios podem levar ao rompimento do hímen em mulheres virgens.

3. Como começar a usar as bolinhas?

Antes de pensar em usar as bolinhas, é recomendável consultar antes um ginecologista ou uma fisioterapeuta pélvica para avaliar as condições da musculatura local. Embora algumas especialistas aconselhem não usar nenhum tipo de lubrificante primeiro, algumas mulheres no climatério ou na menopausa podem recorrer a um produto à base de água para minimizar a secura típica dessas fases. Um pouquinho só é o suficiente, caso contrário as bolinhas escorregam demais e o treino da musculatura fica prejudicado.

Deitada com as pernas para cima ou sentada na beira da cama ou em uma cadeira, a mulher deve colocar a primeira bolinha e tentar, com a vagina, puxar a próxima até entrar. Com o tempo, deve ser capaz de expelir uma por uma sem o uso das mãos. No começo, pode parecer difícil, mas a simples tentativa de ir contraindo a musculatura — como se estivesse segurando o xixi — e soltar, ainda que necessite usar as mãos no início do treino, já é um trabalho físico e tanto.

É possível começar a fazer os exercícios mais básicos dia sim, dia não, numa média de 10 a 15 minutos. À medida que se sentir mais confiante e passar a perceber os resultados, dá para realizá-los diariamente e aumentar o tempo de contrair e segurar a bolinha, que começa em torno de 5 segundos. Importante: sempre esvaziar a bexiga antes.

4. Em quanto tempo surgem os resultados?

O pico de ganho acontece por volta do terceiro mês de prática. Isso depende da finalidade principal do exercício — se for para combater a incontinência urinária, os resultados podem demorar um pouco mais. Caso seja trabalhar a musculatura para aumentar a percepção corporal no sexo, em duas semanas já dá para notar uma certa diferença.

O ideal, como toda atividade física, é praticar sempre para manter os benefícios. À medida que a vagina for ganhando força, é possível massagear o pênis com as contrações, o que amplia a chance de um orgasmo vaginal, pois a penetração é sentida na totalidade — como na técnica de "chupitar".

5. Como higienizar as bolinhas?

Cada mulher deve ter o seu próprio cordão, ou seja, nada de pegar emprestado ou ceder o seu para a amiga. Água e sabão são o suficiente para a higienização, mas as sex shops costumam vender produtos próprios para a limpeza de sex toys.

É preciso enxugar bem, preferencialmente com algum pano que não solte fibras, e embalar. Álcool, jamais: ele resseca o silicone e pode arrebentá-lo.

*Com informações de matérias publicadas em 28/09/2023, 17/01/2024 e 27/04/2024.