Como trancar papos do WhatsApp? Tem um jeito e ele não bloqueia contatos

Já é possível trancar para ninguém ver algumas conversas específicas no WhatsApp.

E a senha para abrir esses papos é algo que só o dono possui: a digital de um dos dedos ou o próprio rosto.

O recurso esconde conversas individuais ou em grupo em uma nova aba, chamada de "Conversas bloqueadas".

Com a novidade, alguém que pegue seu celular desbloqueado e abra o WhatsApp não vai conseguir achar a troca de mensagens que você trancou.

Caso a pessoa do chat protegido envie uma mensagem a você, o nome do remetente e o conteúdo serão ocultados mesmo na tela do smartphone. Os arquivos enviados também ficarão protegidos, de modo que eles não estejam visíveis na galeria do celular.

Já está disponível para Android e iPhone (iOS), é só verificar antes se seu app está atualizado.

Para usar é bem fácil:

Abra o app e toque na conversa que deseja ocultar. Depois, pressione no nome da pessoa ou grupo. Toque em "Conversas ocultas". Em seguida, pressione em "Ocultar a conversa com impressão digital/ou com Face ID". Se a conversa estiver arquivada, vai ser necessário desarquivar ela antes. Confirme a sua biometria e, depois, toque em "Ok" para confirmar. Essas "Conversas bloqueadas" vão aparecer separadas no seu app, ao tocar nelas o Face ID ou pin vai ser solicitado e só assim suas conversas vão ser abertas.

*Com reportagem de agosto de 2023