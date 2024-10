João Gomes se muda para apartamento no Recife de R$ 3 milhões

João Gomes, 22, se mudou para um apartamento avaliado em R$ 3 milhões no Recife.

O que aconteceu

Com vista para o mar, o apartamento fica no condomínio de luxo na Reserva do Paiva. O imóvel conta com varanda integrada às salas e cortinas elétricas em uma área de aproximadamente 150 m².

O cantor e a noiva Ary Mirelle ainda procuram uma casa para comprar no Recife. Enquanto isso não acontece, o novo imóvel atende alguns lazeres, como piscina e academia.

João Gomes também tem uma casa espaçosa em Petrolina, com lago e até baia para cavalos. O famoso decidiu se mudar para Recife pela logística de voos e maior facilidade de chegar ao lar.

Academia do prédio de João Gomes Imagem: Reprodução/Instagram

Parquinho no prédio de João Gomes Imagem: Reprodução/Instagram