Peões criticam Buda em A Fazenda, ex-BBB reage nas redes sociais

Na noite de segunda-feira (14), os peões de A Fazenda (Record) criticaram Lucas Buda, ex-marido da peoa Camila Moura.

O que aconteceu

Camila contou para os aliados que estava preocupada de ter exposto as traições que sofreu quando era casada com Buda. Mais cedo no mesmo dia, a influencer deu detalhes das traições que sofreu quando estava no relacionamento.

"Esse macho, se tiver vergonha na cara, fica calado. Se ele reviver isso, as marcas vão correr dele igual o diabo corre da cruz", tentou tranquilizar Gizelly.

Gui questiona quais tipos de conteúdo o ex-BBB faz agora. "Ele é uma pessoa engraçada? Ele é carismático?"

"Ele malha muito bonito, virou meme malhando", responde Gizelly e dá risada. "Eu vi ele fazendo leg press, não fale sobre isso", ri Gui.

"Eu nunca vi a cara desse macho", diz Luana. "Ele é forte, é? Ele é um galã para tá se achando essas b***** todas?"

Gizelly responde que ele lembra a imagem do Buda. "Eu sei o Buda que tem as bochechonas. Ele tem bochechona?", continua Luana

Camila diz que o ex é "meio gordinho". "E tá se achando o quê? A menina que engravidou dele não tinha consciência não?", restruca Luana, citando a polêmica que ele se envolveu ao engravidar a prima de MC Binn, Nina Capelly.

Camila ficou preocupada de ter revelado algumas coisas sobre seu ex-marido Lucas Buda. Gizelly disse que se ele reviver esse assunto, as marcas vão correr dele. #AFazenda pic.twitter.com/6Bmk4ilIBW -- Central Reality (@centralreality) October 15, 2024

O assunto continua sobre não terem visto mais trabalhos do ex-BBB fora do programa. "Ele é um ridículo. Se eu vejo um b**** desses perto de mim, eu começo a rir", continua Luana.

"Tem que fazer com ele o que fizeram comigo: 'É você que traiu a sua mulher no programa?'', diz Suelen, lembrando de sua polêmica com Vitão.

Em um perfil no X (antigo Twitter) que compartilhou um trecho da conversa, o perfil de Lucas Buda respondeu: "Alguém tem vídeo dessa conversa?".

Alguém tem vídeo dessa conversa? -- Lucas Buda (@lucasbuda_) October 15, 2024

"Quem fala mal do Buda é Herege", comentou um usuário que compartilhou a conversa, o capoeirista reagiu rindo. Por fim, um segundo usuário enviou para Buda a conversa e disse: "aqui esse ridículos". O ex-BBB apenas agradeceu o envio.

