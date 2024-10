Peoas reclamam de Sacha em A Fazenda 16: 'Papos estão dando nojo'

No início da noite de segunda-feira (14) na sede de A Fazenda 16 (Record), algumas peoas reclamaram do jogo de Sacha em conversa na casa da árvore.

O que aconteceu

Suelen criticou a volta do peão da terceira roça. "Eu não sei pra quê esse cara voltou. Eu queria entender e só vou entender se eu sair dessa casa. Não quero sair agora."

Se o público me tirar, estarei muito feliz lá fora, fechando publicidade, vivendo linda e maravilhosa ! Suelen

Camila criticou os papos do peão. "Esses papos de dinheiro dele [Sacha] tão me dando nojo!"

Suelen detonou. "Cara, eu fico imaginando lá fora... Alguma marca vai fechar com ele e ninguém vai dar credibilidade pro que ele tiver falando, porque vão perceber que ele só tá fechando por causa de dinheiro."

Sue apontou ainda que, se ela for eliminada, as amigas também podem sair em breve.

