Provocações e tapa na cara: a treta entre Nego do Borel e filho de Mesquita

Nego do Borel e Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, vão se enfrentar no próximo sábado (12) no Fight Music Show —evento que reúne artistas, profissionais e influenciadores para lutas de boxe. Duelo é marcado por provocações e rivalidade.

Você foi um moleque e me deu um tapa na cara. Sabe que as coisas não vão ficar assim. Prepare-se, pois você foi um covarde. Nego do Borel para Luiz Mesquita em conversa com a imprensa

Das redes sociais para o ringue

Luiz Otávio Mesquita compartilhou um vídeo desafiando Nego do Borel em junho, usando uma peruca loira e dizendo que ele só "bate em mulher". Cantor foi denunciado em 2021 pela ex-namorada, Duda Reis, por violência doméstica, lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça e injúria. Nego do Borel foi indiciado, e o caso ainda é avaliado pela Justiça.

Em resposta, Nego do Borel disse ao influencer que estava em São Paulo e o convidou para um "treino". Na sequência, Luiz foi atrás de Nego em um bar na capital paulista. O cantor, que estava acompanhado dos amigos, foi abordado pelo rapaz.

Nego começou a gravar a interação entre eles, e Luiz perguntou se ele queria "show" ao registrar a cena. O cantor pediu para que eles fossem para fora do restaurante, e foi neste momento que começaram a se encarar.

Eles começaram a trocar ofensas na frente do restaurante. Nego disse que não queria dar mídia para Luiz e fez um comentário sobre o pai do influenciador. Foi neste momento em que o cantor levou um tapa do influencer no rosto.

Depois do tapa, seguranças afastaram os dois. Nego compartilhou o vídeo da briga em seu perfil no Instagram. "Você está ferrado, seu merda. Eu vou te denunciar e te jogar um processo que você vai vender sua casa para me pagar, seu covarde. Luiz, você é um covarde, se prepare".

Luiz também acusou Nego de ter feito comentários negativos sobre sua namorada nas redes sociais. "A partir do momento que você envolveu qualquer pessoa da minha família, você está mexendo com a minha honra. O recado foi dado."

A 'encarada'

O convite para duelo no Fight Music Show era antigo, segundo Nego do Borel. Cantor afirmou que as provocações já eram constantes após a luta contra MC Gui —na ocasião, Nego do Borel saiu derrotado do ringue. Artista publicou vídeo aceitando o desafio após a discussão em São Paulo.

Clima entre eles também esquentou na coletiva de imprensa do Fight Music Show, em 26 de setembro. "Eu estou aqui pelo boxe, e você está aqui para aparecer. Você vai apanhar, otário", disse Nego do Borel ao rival. "Fala de novo do meu pai que você vai levar outro tapa", respondeu Luiz Mesquita.

Luiz Mesquita voltou a provocar Nego do Borel na tradicional "encarada". O influencer usou novamente uma peruca loira, em referência a Duda Reis. O cantor reagiu segurando o pescoço do adversário, iniciando uma confusão no local.

Eles não são os únicos famosos que se enfrentam no próximo sábado (12), dia em que acontece o Fight Music Show. Lucas Viana, MC Livinho, Thomaz Costa e Lucas Penteado também subirão ao ringue na mesma data.