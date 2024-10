Arrependido de levar campanha até o fim, Datena vota pela 1ª vez em 20 anos

Ao votar neste domingo (6), o candidato José Luiz Datena (PSDB) afirmou que se arrependeu em levar a campanha eleitoral até o fim.

Num tom descontraído na presença de jornalistas, Datena perguntou qual era o número do seu partido a Zé Aníbal (PSDB), seu candidato a vice nesta eleição, que o acompanhava para votar no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, em São Paulo. O candidato ainda brincou: "Ih! Votei na Tabata".

O que aconteceu

Durante coletiva após votar, Datena disse que se arrependeu "de levar a campanha até o fim". Sem demonstrar esperança com a disputa o segundo turno, ele não deixou claro se continuará no partido tucano após o resultado. "Minha parceria é com José Aníbal, que tá aqui do meu lado", disse ele.

Datena afirmou ainda que não pretende apoiar ninguém no segundo turno. Ele voltou a criticar o candidato Pablo Marçal (PRTB). "Eu avisei. O episódio que aconteceu comigo [quando o apresentador agrediu o ex-coach] foi na realidade uma reação minha a ataques brutais que eu não vi outra forma de reagir", disse ele. "Tentei impedir que chegasse a esse ponto."

6.out.2024: Candidato José Luiz Datena (PSDB) em seu local de votação Imagem: Laila Nery

O apresentador deve fazer uma pausa. "Vou tirar 20 dias de férias. Não seria ético voltar à televisão antes do segundo turno, posso influenciar e prejudicar de alguma forma a emissora em que trabalho", completou. Datena já havia dito ao UOL que não pretende se arriscar na política mais uma vez.

Na hora do voto, o apresentador afirmou ter tido um momento nostálgico. Neste domingo, ele votou pela primeira vez em 20 anos, segundo ele: "Foi quase uma viagem no tempo". Preocupado com as abstenções, ele acrescentou: "As pessoas têm que votar. Quanto mais gente vier, melhor para a democracia".

Fãs aguardavam Datena

Fãs do apresentador Datena o esperavam na porta do colégio Santo Américo e nos corredores da escola. Por onde passou, o candidato recebeu presentes, abraços e depoimentos de quem votou nele.

Rei Perez, fã do apresentador Datena Imagem: Laila Nery

Rei Perez é fã do apresentador há quase 40 anos e demonstrou ter mais fé na vitória da chapa tucana do que o próprio Datena. "Agora vou para a Bela Vista votar. Consegui uma foto com ele, já valeu à pena.".

Perez chegou às 7h no local de votação com uma coroa de flores azuis e amarelas: "Amo ele desde os meus 16, orei pela cura quando ele foi internado, ele sabe que foram as minhas orações que curaram ele (sic). "

Dificuldades para votar

Zé Aníbal (PSDB), candidato a vice-prefeito na chapa de Datena (PSDB) Imagem: Laila Nery

O vice de Datena, Zé Aníbal, teve dificuldade para encontrar o próprio local de votação, no colégio Oswaldo Cruz. Segundo ele, a desorganização no local dificultou o exercício da democracia. "Demorei 50 minutos para encontrar a sessão, eles trocaram tudo de lugar e nem mesmo a voluntária que me acompanhou sabia o local ao certo", explicou o senador tucano.

"Saímos andando por quadras na rua, fomos para um lugar errado, depois ela me disse que precisaríamos andar mais quatro, cinco quadras. Sem organização e acessibilidade", acrescentou.

Trajetória de campanha

Ao longo dos últimos três meses, o apresentador José Luiz Datena repetiu exaustivamente que não ia desistir. "Eu sou candidato a prefeito de São Paulo e vou até o fim."

Ele não desistiu, mas também não entrou de cabeça na campanha. O UOL acompanhou a rotina do candidato Datena e conversou com vários integrantes da campanha nos últimos meses. Nessa trajetória, faltaram dinheiro, militância, estratégia e disposição, de parte a parte.