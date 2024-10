Cid Moreira é velado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira

O corpo de Cid Moreira foi velado nesta sexta-feira (4) no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Corpo de Cid Moreira chegou na sede do governo do estado do Rio de Janeiro às 7h50. Ao chegar no Palácio Guanabara, o corpo foi levado pela Guarda de Honra da 1ª CPM, a companhia da Polícia Militar que faz a segurança da sede do governo, ao salão nobre do espaço.

A viúva Fátima Sampaio se despede de Cid Moreira em velório no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro Imagem: Paulo Tauil / BrazilNews

Entre os que marcaram presença na despedida, a viúva Fatima Sampaio, com quem o locutor esteve por mais de 20 anos, Fatima Bernardes, Jonas Suassuna, empresário que realizou a produção da Bíblia, Mauricio Aires, assessor de imprensa do apresentador, e o apresentador e locutor Leo Batista.

Fátima Bernardes prestou suas homenagens ao colega. "É uma pessoa que trabalhou a vida inteira com muito prazer, muito respeito pelo público, uma vontade de fazer melhor a cada momento. Tinha projetos até o último momento da vida, isso é um exemplo", disse.

Viúva de Cid, Fátima Sampaio se emocionou na cerimônia e narrou os últimos momentos de vida do apresentador, com quem já estava há 22 anos.

Familiares e amigos prestaram últimas homenagens em cerimônia no Salão Nobre até as 10h. Depois das 10h, os fãs do apresentador do Jornal Nacional também puderam prestar condolências em cerimônia aberta.

O velório, que estava previsto para acabar às 13h, foi encerrado antecipadamente, às 11h45.

Público comparece ao velório de Cid Moreira no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro Imagem: Filipe Pavão/Splash

Já houve uma despedida em Petrópolis (RJ). Na tarde de quinta-feira (3), o corpo de Cid foi velado no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava.

Depois do velório no Rio de Janeiro, o corpo será levado para Taubaté (SP). Era o desejo de Cid ser enterrado em sua cidade natal: "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi", disse sua esposa, Fátima Sampaio, em entrevista ao Encontro.

Cid Moreira enfrentava problemas nos rins desde 2022

Ele dependia de hemodiálise. Com ajuda da esposa e da equipe médica, o apresentador passou a fazer o procedimento em casa e até se mudou para perto do hospital para viabilizar o tratamento.

A internação começou com uma infecção. No Encontro, o médico responsável pelo tratamento afirmou que ele foi internado no dia 4 de setembro com peritonite e infecção urinária. Cid, que já tinha atrofia muscular decorrente da idade, desenvolveu também um quadro de trombose durante o tratamento, dificultando ainda mais sua mobilidade.

Nas últimas semanas, teve um quadro de pneumonia. O boletim médico divulgado no Encontro atesta falência de múltiplos órgãos como causa da morte. Fátima, no entanto, ressalta: ele ficou lúcido até o fim.

