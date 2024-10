William Bonner lamenta morte de Cid Moreira; veja reações entre famosos

Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, aos 97 anos. Famosos lamentaram a morte do primeiro âncora do "Jornal Nacional" (Globo):

William Bonner

"Dia triste, notícia que derruba a gente logo de manhã, mas que prazer poder falar um pouco sobre a importância de Cid Moreira não para a televisão apenas, mas para minha vida pessoal e profissional", disse o atual âncora do JN no Encontro (Globo).

O Cid Moreira, na Globo, inaugurou o Jornal Nacional. Foi em setembro de 1969, e ele permaneceu no Jornal Nacional ininterruptamente até o fim de março de 1996. Qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos de idade, o Jornal Nacional teve aquele rosto de idade. Para quem tem menos, talvez o rosto do Jornal Nacionak não seja o do Cid Moreira, mas o Cid Moreira é o rosto e a voz do Fantástico.

Lula

"Com tristeza, o Brasil se despede nesta quinta-feira, 3 de outubro, de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão, com o falecimento de Cid Moreira, aos 97 anos. Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira. Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado."

Ana Maria Braga

"Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz", escreveu a apresentadora.

Sandra Annenberg

"O Cid é a voz, continuará sendo para sempre. Eu tenho a honra no meu currículo de ter estreado ao lado dele, fui a primeira mulher a aparecer toda noite no JN ao lado do Cid e do Sérgio [Chapelin] na previsão do tempo. Ele sempre foi muito carinhoso, muito cuidadoso, um mestre. Como todo mestre tem que ser, será lembrado para sempre. Deixo aqui o meu abraço para todo mundo que vai ficar sem essa voz, mas no inconsciente ela estará presente", disse em depoimento enviado ao Encontro.

Sérgio Chapelin

Também em vídeo exibido no Encontro, o parceiro de bancada de Cid no Jornal Nacional afirmou: "A minha parceria com o Cid foi longa, quase 20 anos no Jornal Nacional. O que eu tenho para dizer a respeito dele é que foi o melhor profissional com quem eu trabalhei. Ele me ensinou muito, e eu tive que me esforçar muito para acompanhar o nível dele. Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável. A gente sente, mas foram 97 anos vividos. E 97 anos pesam bastante. Vamos lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas. O Cid realmente trabalhou muito, era de fato um homem dedicado ao trabalho. E fez coisas que a gente tem que respeitar. Vamos agora fazer uma oração e esperar que ele seja bem acolhido num plano superior."

Fátima Bernardes

"Quando eu comecei a assistir ao Jornal Nacional, ele estava lá. Quando eu me tornei jornalista, ele estava lá. A primeira vez em que entrei ao vivo no JN no meio de uma enchente, foi ele que chamou o meu nome: 'De lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes'."

A voz dele naquela bancada, era uma grife, um selo de qualidade. Hoje, Cid Moreira se foi, mas não será esquecido, marcou uma época. Meu carinho sincero pra todos que o amavam. Fátima Bernardes

Celso Portiolli

"Hoje nos despedimos de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid Moreira, aos 97 anos, partiu, mas sua voz e legado ficarão eternizados. Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas".

Cid sempre foi um exemplo de generosidade e dedicação, mantendo uma conexão verdadeira com seus fãs ao longo de décadas. Que sua jornada seja de luz e que Deus conforte o coração dos amigos e familiares neste momento difícil. Sua voz será sempre lembrada, mas o ser humano incrível que ele foi, esse nunca será esquecido. Celso Portiolli

Tatá Werneck

"Querido, Cid. Uma honra ter te conhecido e poder ter te entrevistado. Um beijo imenso na Fátima e que Deus te receba com todo amor."

Paulo Ricardo

"A voz... RIP Cid Moreira", escreveu o músico.

Sidney Magal

"O Brasil se despede de uma das mais inconfundíveis vozes do jornalismo. Presto minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Cid Moreira, neste momento de luto".