Ex-pastora substitui Andressa Urach na apresentação da final do Miss Bumbum

Andressa Urach, 36, não vai mais apresentar a final do Miss Bumbum 2024.

O que aconteceu

A ex-pastora Ana Akiva substituirá a modelo no comando do evento, que será realizado na sexta-feira (4). "Recebi o convite da produção do Miss Bumbum e achei magnífico. Em 2014, tentei o campeonato, tanta coisa passou, até pastora eu me tornei, agora estou de volta como apresentadora", disse Ana Akiva.

No total, 15 candidatas vão disputar a final do Miss Bumbum. Elas farão uma apresentação de dois minutos.

Um time de jurados vai dar as notas e, na sequência, Ana Akiva será responsável por anunciar a nova Miss Bumbum 2024. "É uma grande responsabilidade. Sabemos que estamos lidando com sonhos, que vença a melhor", afirmou a nova apresentadora da competição.

Ana ainda conta que comprou um look de R$ 8.000 para a ocasião. "Quando aceitei o convite, liguei para uma estilista e pedi um vestido exclusivo."

Andressa Urach foi substituída por uma questão de agenda, segundo a organização do evento.