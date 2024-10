Pasin: 'Vitória de Lucca seria o melhor para o Estrela da Casa'

No Central Splash desta terça-feira (1), Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin analisaram os resultados de enquetes que indicam o possível vencedor do Estrela da Casa (Globo). Tanto na enquete UOL como o Votalhada (que reúne votações de diferentes plataformas), Lucca tem se mostrado o predileto pelo público.

"Eu acho que ele é um dos participantes mais prontos, mais com cara de vencedor da primeira temporada do Estrela da Casa. Ele traz essa coisa de campeão de reality", avalia Pasin sobre o sertanejo. Para ele, o goiano tem características necessárias para um artista, como saber se vender e falar com a câmera.

Eu aposto muito no Lucca campeão e acho que para o programa seria excelente para o cenário que se tem. Eu acho que para o Estrela terminar com um saldo mais positivo, o Lucca tem que vencer.

Ele comenta também, que se a vitória ficar com Matheus, que angariou atenção e fãs devido ao seu relacionamento amoroso dentro do programa, teria uma vitória mais focada em convivência do que no musical.

Apesar de preferir Leidy, Bárbara concorda que Lucca é uma bom personagem para ser o vencedor. "Até porque eu acho que o pós dele renderia e faria o programa ter uma sobrevida. Porque mostra que o programa valeu a pena, 'a gente conseguiu ter essa estrela aqui'. Lucca seria o melhor cenário."

"Para a Globo e tudo que ela prometeu no pré, é muito melhor o Lucca que o Matheus", aponta Chico. Ele argumenta que, visto que o reality musical oferece uma carreira artística para o ganhador, o sertanejo se mostrou artisticamente mais pronto.

Além do prêmio de R$ 750 mil, que aumentou ao longo do programa, o vitorioso levará um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.

Estrela da Casa - Enquete UOL: quem você quer que vença o reality show? Resultado parcial Total de 32756 votos 6,53% Leidy Murilho 42,95% Lucca 29,52% Matheus Torres 20,99% Unna X Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 32756 votos

