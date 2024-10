Flor Fernandez indica Júlia Simoura para segunda roça de A Fazenda 16

Flor Fernandez, fazendeira da semana, indicou Júlia Simoura para a segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor começou a formação da segunda roça com a indicação de Júlia. "O próprio grupo entrou em confronto. Eu, como fico trabalhando muito, perdi muitas coisas na casa. Eu vou colocá-la pela dinâmica que esclareceu o que eu já imaginava, mas não tinha certeza. É uma pessoa que gosto muito, não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o trabalho que essa pessoa não fez dentro da casa, da coletividade."

Júlia falou após a indicação. "Desde que passei o chapéu pra Flor, eu estava esperando. Eu não acho que eu tenha sido com má vontade. Eu estava numa posição de nunca ter feito nada de bichos — eu nunca disse que não sabia nada do programa."

O voto de Flor não é surpresa. Ela já havia sinalizado a aliados que indicaria Júlia para a roça.

Na semana passada, elas estavam em lados opostos. Júlia era a fazendeira e indicou Flor para a berlinda, mas a apresentadora venceu a Prova do Fazendeiro e escapou.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Resultado parcial Total de 6390 votos 0,75% Albert Bressan 0,72% Babi Muniz 0,77% Camila Moura 1,17% Cauê Fantin 0,75% Fernanda Campos 2,05% Fernando Presto 4,69% Flor Fernandez 1,30% Flora Cruz 0,74% Gui Vieira 0,80% Gilson de Oliveira 2,33% Gizelly Bicalho 0,70% Juninho Bill 0,77% Júlia Simoura 0,74% Luana Targino 1,49% Larissa Tomásia 12,27% Raquel Brito 6,38% Sacha Bali 1,06% Sidney Sampaio 18,72% Suelen Gervásio 1,27% Vanessa Carvalho 11,21% Yuri Bonotto 0,78% Zaac 28,54% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6390 votos

