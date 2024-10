Bia Miranda diz cogitar aborto, mas apaga publicação: 'Assustador'

De Splash, no Rio

Bia Miranda, em publicação no Instagram, disse cogitar interromper sua segunda gravidez — fruto do relacionamento com seu ex-namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto.

O que aconteceu

A neta de Gretchen revelou a ideia de abortar, mas apagou a publicação na sequência. No Brasil, o aborto é crime, tipificado no decreto-lei nº 2.848. Ela é mãe de Kaleb, de três meses, fruto da relação com DJ Buarque.

Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para pensar. Não estou falando de pensão, porque não depende, mas fica assustador porque sei que passarei uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta. Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, tentarei ver com o pessoal que entende mais que eu o que posso fazer.

Bia Miranda

A dançarina e ex-Fazenda ainda disse que não adiantaria dizer que perdeu o bebê involuntariamente porque "uma hora a verdade iria aparecer". "Tentarei ver isso o mais rápido possível, estou de uma semana, ainda é um feijãozinho pequeninho. Estou com muito medo, é essa parte que está me pegando, estou apavorada e não sei o que faço."

Término e gravidez

Bia Miranda anunciou a gravidez na noite de domingo (29). Horas antes, seu então namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, anunciou o término com a influenciadora após um mês de namoro.

O anúncio do término foi feito pelo cantor por meio das redes sociais. Logo em seguida, ele publicou uma foto com outra mulher em um motel. "Agora eu conheci essa personalidade dele", comentou Bia.

Ao anunciar a gravidez, Bia afirmou que "o mundo não vai acabar". "Que bom que não dependo de homem para nada", disse.

Ela afirma ter sido "falta de responsabilidade" da parte dela, mas confirmou que terá o bebê. Bia também é mãe de uma criança de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Buarque.

Gato Preto também se pronunciou sobre a gravidez. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor mano", escreveu. "Tentei conversar, mas tudo acaba em briga".