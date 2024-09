John David Ashton, ator de 'Um Tira da Pesada', morre aos 76 anos

John David Ashton morreu na quinta-feira (26), aos 76 anos, após enfrentar um tratamento contra o câncer. O ator ficou famoso por seu papel como John Taggart na franquia "Um Tira da Pesada", protagonizada por Eddie Murphy.

A informação foi confirmada pela assessoria do famoso ao TMZ.

"John deixa um legado de amor, dedicação e trabalho. Sua memória estará para sempre com sua esposa, filhos e netos, assim como com seus irmãos, irmãs e todos que o amavam. O impacto de John no mundo será lembrado e celebrado pelas próximas gerações", declarou Alan Somers, empresário do ator, ao site norte-americano.

Com uma carreira de 50 anos em Hollywood, John acumulou mais de 200 participações em filmes, séries e peças de teatro e conquistou fama mundial com seu papel na franquia, que começou em 1984.

Ele participou de três dos quatros filmes de "Um Tira da Pesada", incluindo o mais recente, que foi lançado na Netflix em julho deste ano.

Na série de filmes, o veterano deu vida ao sargento John Taggart, que desafiava as ideias mirabolantes do policial Axel Foley, interpretado por Murphy, que tentava resolver crimes em Beverly Hills.

Entre seus outros papeis de sucesso, está o do pai do personagem Keith Nelson (vivido por Eric Stoltz) no filme "Alguém Muito Especial", de John Hughes, lançado em 1987.

Nascido em Springfield, Massachusetts, o ator morreu no Colorado. Não foram informados detalhes sobre o funeral.