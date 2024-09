Zefa Leonel revela segredo sobre filha biológica de Tia Salete

Nos próximos capítulos de "No Rancho Fundo" (Globo), um dos grandes segredos da trama será revelado para Tia Salete (Mariana Lima), que descobre quem é sua filha biológica. Splash teve acesso com exclusividade a fotos do momento em que Zefa Leonel (Andrea Beltrão) revela a verdade para a irmã.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

O desenrolar da trama começa a partir do capítulo de sábado (28), quando Tia Salete escuta uma conversa de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e sua esposa. A matriarca dos Leonel lamenta o fato de Margaridinha (Heloísa Honein) ter ido trabalhar no cabaré do próprio pai, Laércio Oliveira (Thardelly Lima).

Em cenas previstas para segunda-feira (30), a noiva de Floro Borromeu (Leandro Daniel) questiona o casal sobre quem é a mãe de Margaridinha, a mulher que, assim como ela, também foi seduzida e abandonada por Laércio Oliveira. Muito aflita, Tia Salete pergunta se ela é a mãe biológica da jovem e, tirando suas próprias conclusões, desmaia.

Já em seu quarto, acompanhada pela família, Floro Borromeu, Padre Zezo (Nanego Lira) e Dra. Alba (Maria Silva Radomille), Tia Salete desperta. Ao ver Margaridinha ao seu lado a chama de "minha filha".

No capítulo de terça-feira (1º), a dona da loja de roupas enfrenta a irmã e pede para que ela fale a verdade. No quarto estão apenas as duas e Seu Tico Leonel. Zefa Leonel então confirma que Margaridinha é a filha de Tia Salete com Laércio Oliveira.

Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A matriarca lembra todo o sofrimento da irmã, quando foi abandonada grávida, e acabou sendo encontrada, por sorte, aos pés de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, completamente fora de si. Zefa Leonel recorda a dificuldade do parto e Seu Tico Leonel fala que todos já tinham desenganado a cunhada.

Eles recordam que, em uma fase em que os delírios eram constantes, Tia Salete chegou a pegar a criança e sair desnorteada. Até que passou a não reconhecer a menina, acreditando que fosse mais um filho do casal Leonel.

Em uma cena repleta de emoção, Zefa Leonel fala que o maior arrependimento da vida foi não ter contado a verdade para irmã, mas que sentia medo de magoá-la e a sobrinha, além de temer pela saúde mental da costureira. Tia Salete acusa a esposa de Seu Tico Leonel de ter roubado seu direito de ser mãe.

Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) contam a verdade para Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.