Na reta final, Estrela da Casa aposta em dinâmica especial para eliminação

O Estrela da Casa terá dinâmicas diferentes na reta final e eliminação na próxima sexta-feira (27).

O que vai acontecer

No programa desta quinta-feira (26), para o Workshop, os participantes serão divididos em dois grupos, um com três e outro com quatro pessoas. Caso o grupo com três membros vença, os integrantes precisarão puxar alguém do outro grupo para ter o privilégio de também disputar a Prova da Estrela.

O vencedor da Prova da Estrela vai indicar dois participantes, e esses dois, em consenso, precisam escolher mais um para disputar com eles o Super Duelo. Essa etapa vai acontecer no dia seguinte, na sexta-feira (27). No mesmo dia, os três se apresentam no gramado em um show inédito com plateia dentro da casa.

Ao final das performances, o menos votado pelo público será eliminado ainda na sexta-feira (27). O Estrela da Casa termina na próxima terça-feira (1).