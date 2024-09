Yas: Claudia Raia acerta ao não reprimir masturbação: 'Precisa se conhecer'

Claudia Raia comentou, essa semana, a repercussão de uma fala sua sobre incentivar a educação sexual de seu filho, Enzo. No Splash Show, Yas Fiorelo e Leão Lobo comentaram o assunto e defenderam a artista.

A atriz já havia dito que seu filho, quando mais novo, tinha uma placa na porta do quarto que indicava que estaria se masturbando. Ela contou que tinha uma mãe "super feminista", o que tornou alguns assuntos naturais em sua vida.

Yas Fiorelo defende a atriz e afirma que é preciso conhecer nosso corpo. "Reprimir não ajuda em absolutamente nada. Proibir os filhos ou dizer que é um pecado só piora a situação, porque quando estiverem desconfortáveis, eles não vão sabem dizer. Não vão saber o que gostam. E às vezes isso justifica até coisas mais sérias, como abusos."

A gente precisa se conhecer para saber do que gosta, mas principalmente do que a gente não gosta e não tolera Yas Fiorelo

É obrigação dos pais acompanhar, entender e respeitar a adolescência de seus filhos, diz Leão Lobo. "Claudia Raia tem essa liberdade, lida com essa questão de um jeito muito natural, e criou seus filhos assim", avalia.

Leão afirma que, cada vez mais, as pessoas tratam a sexualidade sem a naturalidade que deveriam. "Parece que estamos regredindo", diz.

Conservadorismo pode justificar abusos, diz Yas

Yas Fiorelo diz que a "onda de conservadorismo" que o Brasil enfrenta só justifica cenários perigosos. "Educação sexual na escola não é para incentivar seu filho a transar, mas a saber usar uma camisinha, a ir ao ginecologista. Porque a maioria dos abusos acontece em ambiente familiar.

Segundo a comentarista, crianças costumam denunciar abusos dentro do ambiente escolar. "Mesmo que você considere pecado, saiba que isso pode justificar muitas coisas", diz. "Educação sexual é para todo mundo. Nossos jovens estão correndo perigo porque não se conhecem. Muita coisa está sendo escondida".

Assista à íntegra do Splash Show:

