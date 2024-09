Viih Tube recria fotos de gestação de Lua para segundo filho: 'Vez do Ravi'

Viih Tube, 24, recriou um ensaio da primeira gravidez para celebrar a chegada do segundo filho, Ravi. Ela compartilhou no Instagram as novas imagens.

Refiz duas fotos que são muito especiais pra mim, agora com a Lua fora da barriga e é vez do Ravi na barriga.

Viih Tube no Instagram

O que aconteceu

Viih Tube, que aguarda a chegada do seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, 34, compartilhou uma nova versão de um ensaio que fez quando estava grávida de Lua, hoje com 1 ano.

Nas imagens, Viih Tube aparece com o barrigão sendo acariciado por três mãos, uma dela sendo a de um bebê, e uma pata de cachorro. Na sequência, ela mostra a foto original, na que tinha apenas duas mãos.

Em outra imagem, a influenciadora aparece ao lado da mãe, Viviane Di Felice, da tia Regiane Di Felice, e da filha, Lua. As quatro estão sorrindo, sentadas em uma cama. A original conta com a mãe e a tia novamente, mas com Lua ainda na barriga de Viih Tube.

Eliezer e Viih Tube estão juntos desde 2022. Estão à espera do segundo filho, Ravi. Os dois, aliás, aproveitaram a paternidade para impulsionar os negócios e criaram uma empresa dedicada ao público infantil.

No final do mês passado, Viih Tube disse que gastou R$ 10 mil na compra de 82 peças de roupas para o bebê. A famosa, que está no sétimo mês de gestação, foi às compras ao lado do marido, Eliezer, e da mãe, Viviane Di Felice, e exibiu tudo em um vídeo compartilhado em seu canal no YouTube.