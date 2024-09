Você consegue ser fiel? Reality reúne casais cujo único desafio é não trair

Ilha da Tentação, o novo reality show da Prime Video, estreia nessa sexta-feira (20).

Quatro casais vão para uma ilha em Cancun, no México. Lá, são expostos a 16 solteiros —8 homens e 8 mulheres— que vão servir de tentação o tempo todo. Em resumo, é um Teste de Fidelidade em grupo.

Antes de se separarem, os casais elencam tudo que o parceiro está proibido de fazer. A grande maioria foca as demonstrações físicas de afeto, como beijar e fazer sexo com outra pessoa. Quando uma regra é quebrada, os participantes ouvem uma sirene.

Mas por que participar disso?

Os motivos são variados, mas envolvem: testar confiança, animar o relacionamento, mostrar ao parceiro que realmente se importa. Meio difícil de acreditar, mas os apresentadores Otaviano Costa e Flávia Alessandra garantem em entrevista a Splash que é tudo real. "Não tem uma interferência sequer da direção, da produção, do roteiro, da criação, da gente. Lá dentro era tudo real e totalmente orgânico", diz Flávia, que estreia como apresentadora.

Otaviano Costa e Flávia Alessandra são os apresentadores de Ilha da Tentação Imagem: Divulgação/Vitor Reis

Gostando ou não, realities de relacionamento costumam levantar reflexões sobre os papéis de gênero. É o caso do De Férias com o Ex (MTV) e o mais recente Casamento às Cegas (Netflix), que basicamente fornecem material para uma análise sociológica das relações heterossexuais.

O mesmo deve acontecer com Ilha da Tentação, apesar de Flávia temer o possível "cancelamento" de participantes. "Me dá um certo medo quando eu vejo um grupo inteiro ali nas redes praticando um cancelamento. Eu acho algo forte demais".

Mas ela assume que as mulheres foram mais "condenadas" que os homens. "Mesmo passando dos mesmos limites que os homens, na maioria das vezes, a gente tinha uma condenação da figura feminina, enquanto o homem estava lá de garanhão e tudo ok. Pode levantar essa discussão de como as consequências podem ser diferentes para as pessoas do casal".

O programa pode —e provavelmente vai— levantar discussões a cerca de monogamia e individualidade. "Acho que muitos entraram com aquele protótipo do casamento, do noivado, do relacionamento, baseado no que o outro está fazendo, no que o outro está pensando, no alicerce do que eu quero do outro. Aí a hora que você vê eles se transformando em seres muito mais individuais, no sentido de 'deixa eu querer aquilo que eu quero, deixa eu desejar aquilo que eu quero para mim de verdade', que é bonito de perceber'", diz Otaviano.

Monogamia está no alicerce dessa reflexão. Tomara que levante pautas, discussões, que a gente tenha troca e se enriqueça ainda mais, uns mudem de ideia, outros não. Otaviano Costa

Otaviano conversa com os comprometidos e com as "tentações" femininas Imagem: Divulgação/Vitor Reis

Veja o trailer de Ilha da Tentação:

(editado)