Márcia Fu diz que volta à Record é um sonho: 'A Fazenda mudou minha vida'

Márcia Fu, 55, está de volta em A Fazenda (Record). Terceira colocada no reality rural em 2023, a ex-jogadora de vôlei caiu nas graças do público pelo estilo irreverente e agora tem um quadro de humor às quintas-feiras para aliviar o clima de tensão do temido dia de eliminação.

Nem podia sonhar com o que está acontecendo hoje. Com certeza, A Fazenda mudou a minha vida. Tudo na minha vida, hoje em dia, que mudou para melhor, eu devo à Fazenda e à Record.

Márcia Fu, em entrevista para Splash na sede de A Fazenda 16.

"Plantei e estou escolhendo"

Quadro de humor de Márcia Fu no reality rural da Record se chamará "Fuzenda". "Estou muito feliz e sou grata a Deus por eu estar aqui, por essa nova chance. Estou com um quadro, eu estou com um [programa] com o Lucas Selfie. Nossa, gente, tem o celeiro da justiça e vou estar na Hora do Faro. Então, estou supercontente mesmo."

Ela vê o convite para voltar após breve passagem no SBT como prêmio por ter se entregado de corpo e alma à sua experiência em A Fazenda 15. "Tudo que eu fiz dentro de A Fazenda foi de coração. Fiz porque eu estava com vontade. Eu não fiz pensando o que ia dar aqui fora."

Estou muito feliz! Acho que dá para todo mundo ver na minha cara, né? Falo brincando, sou brincalhona, mas eu acho que plantei e hoje estou colhendo. Estou muito feliz mesmo.

Medalhista olímpica aconselha os novos peões da 16ª temporada a apostar na sinceridade para ganhar o público. "Conselho que eu dou para as pessoas que estão lá: façam o que vocês têm vontade de fazer, se joguem, botem pra quebrar. Tenho certeza que as pessoas vão comprar o que você é aqui fora, mas você tem que ser sincero, foi o que eu fiz."

"Bora assistir A Fazenda!". "A gente quer todo mundo assistindo. É um quadro rapidinho dentro da Fazenda, no dia da eliminação. Conto com todos vocês assistindo. Bora assistir à Fazenda."

Como será A Fazenda 16?

A Fazenda 16 começou nesta segunda-feira (16) com 20 peões confinados na sede, além de oito que disputarão mais quatro vagas. Os concorrentes às vagas adicionais ficarão confinados até esta quinta-feira (19) tentando convencer o público a ganhar uma chance no jogo.

Aumento do prêmio de A Fazenda 16: os 24 peões irão concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões em 2024. A quantia ao campeão teve um aumento em R$ 500 mil no comparativo com a premiação do ano passado.

Como será a primeira semana de A Fazenda 16:

Segunda-feira: terá a estreia;

Terça-feira: haverá uma prova geral com todos para definir quem fará a Prova do Fazendeiro;

Quarta-feira: tem uma Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: sobem os quatro peões do Paiol

Sexta-feira: haverá festa com todos os peões + prova com Paioleiros

Sábado: os melhores momentos da festa

Domingo: a dinâmica de apontamento dos peões.

* Os repórteres visitaram a sede de A Fazenda a convite da Record.