Anunciada em A Fazenda, Camila Moura já se arrependeu de não ter traído ex

Camila Moura, ex de Lucas Buda, foi uma das primeiras confirmadas em A Fazenda 16 já neste domingo (15). Seu nome era especulado desde pelo menos maio.

Quem é Camila Moura?

Nascida em 22 de maio de 1994, Camila Moura é uma professora de história, empresária e influenciadora digital.

Criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sua segunda carreira foi conquistada após participação do seu então marido Lucas Buda no BBB 24.

Camila viu sua vida sair do anonimato após afirmar que se sentiu traída por Buda e conquistou fama meteórica com seu jeito sincerão. Ela acumula mais de 2,8 milhões de seguidores apenas no Instagram.

A influenciadora comemorou 30 anos em maio e destacou estar vivendo a melhor fase da vida dela após sucesso nas redes sociais e separação.

"Há 30 anos sendo uma bela de uma gostosa! Feliz aniversário para mim. Pessoal, estou tão feliz por estar comemorando mais um ciclo, sendo a melhor fase de toda a minha vida. Me sinto uma mulher realizada e pronta para viver as melhores coisas que estão por vir. Sou grata a Deus e a todos vocês por me darem força todos os dias. Obrigada um milhão de vezes", escreveu Camila Moura no Instagram.

Camila Moura confronta Lucas Buda ao vivo no Mais Você Imagem: Reprodução/Globoplay

Quando Lucas Buda estava no Big Brother e admitiu ficar "mexido" com a presença de outra participante, Camila se sentiu traída. Ela acabou pedindo o divórcio litigioso e a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido.

Eles estavam casados há oito anos sob regime de comunhão parcial de bens. O fim do casamento foi acatado pela Justiça sem o conhecimento de Buda, que continuava confinado no BBB 24.

Namoro adolescente. Em entrevista ao podcast Selfie Serv após se separar, Moura explicou que começou a namorar Buda quando tinha 13 anos.

Camila Moura assiste DVD de Gloria Groove no Rio de Janeiro, em maio Imagem: Daniel Pinheiro / Brazil News

Camila Moura afirmou que Buda foi o responsável por suas "primeiras vezes": "Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro beijo na boca, primeira transa... Ainda é".

Em junho, Camila Moura admitiu que se arrepende de não ter traído o ex. Tudo começou quando uma seguidora de Camila no Instagram pediu conselhos sobre perdoar ou não uma traição de seu cônjuge — que havia flertado com outra mulher por mensagens. "Estou errada de não perdoar meu marido por uma traição por mensagem? Não aceito", expôs a internauta, por meio da caixinha de perguntas dos stories.

Camila foi categórica ao aconselhar a fã a esquecer o marido "paquerador" e fazer a fila andar: "Você está perguntando para moi [mim, em francês]? Manda ele se f*der! Arruma logo outro!", recomendou a influencer.

Camila Moura e Buda estavam casados há oito anos sob o regime de comunhão parcial de bens Imagem: Reprodução/Instagram

Não contente, Moura orientou a seguidora a retribuir a traição com a mesma moeda — atitude que se arrepende de não ter tomado com Buda: "Chifre trocado não dói. Meu erro foi esse, deveria ter traído [de volta]".

Lucas Buda esteve em supostas listas de peões de A Fazenda. Em entrevista ao colunista de Splash Lucas Pasin em julho, Moura falou que não se sentiria confortável de estar no mesmo ambiente que ele.

Não vou mentir, eu não me sentiria confortável de ficar presa em uma casa com uma pessoa que não me tratou da melhor maneira. Por mais que eu não sinta nada por ele, nem rancor ou ódio, existe uma história que não é confortável. Nosso relacionamento terminou de uma forma muito bruta por parte dele e seus familiares. Não gostaria de ficar presa com ele por alguns meses. Camila Moura em entrevista a Splash em julho

Camila Moura poderá ser acompanhada 24 horas em A Fazenda a partir desta segunda-feira (16), quando estreia a nova temporada do reality rural da Record.