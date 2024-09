BNegão, do Planet Hemp, critica sertanejos no Rock in Rio: 'Nada a ver'

BNegão, vocalista do Planet Hemp, criticou a inclusão de um show dedicado ao sertanejo no Rock in Rio (assista no player acima).

O que aconteceu

Cantor afirmou que, se fosse o organizar do festival, não incluiria artistas sertanejos. "Cara, eu acho que não tem nada a ver. Tipo assim, se eu tivesse meu festival eu não colocaria, mas a gente não faz o festival, então deixa a galera colocar e está tudo certo", declarou durante coletiva de imprensa antes de subir ao palco Sunset neste domingo (15).

O show Para Sempre Sertanejo acontece no Rock in Rio no dia 21, Dia Brasil. Chitãozinho & Xororó, Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes e Junior se unirão à Orquestra Sinfônica de Heliópolis para essa apresentação.

Na mesma entrevista, Pitty, que foi convidada para se apresentar ao lado do Planet Hemp, criticou a falta de uma figura feminina do rock no palco Mundo. "Realmente não entendo por que não tem uma artista feminina de rock no palco principal. De fato hoje, se você pensar em representatividade feminina no rock, infelizmente, a gente tem poucas oportunidades."

Ela destacou a necessidade de se adaptar, ocupar os espaços e usar sua influência para conceder oportunidade às cantoras novatas. "O que procuro fazer é trazer outras [cantoras] comigo, então estou sempre chamando mulheres para o palco quando tenho oportunidade, faço feats e coletâneas, sempre procurando ocupar os espaços que consigo."

Pitty comentou ainda sobre sua participação no especial de música brasileira em celebração pelos 40 anos do Rock in Rio. "Será uma ode aos 40 anos do festival, dar uma passeada por essa história, por todos os artistas e estilos, acho que a ideia é essa, uma junção de bandas, cantores e estilos."

Marcelo D2, que também vai se apresentar no especial, falou em celebração da música. "Cantar com esses artistas que eu admiro vai ser legal para caramba, é interessante para celebrar as coisas que passaram pelo festival e acho que vai dar bom."