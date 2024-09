Viola cai para trás ao encontrar Rudá totalmente pelado no meio da mata

No capítulo de terça-feira (10), da novela "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) se choca ao conhecer Rudá (Nicolas Prattes) totalmente pelado no meio da mata.

O que vai acontecer

Após se mudar para Angra dos Reis com Mavi (Chay Suede), a mocinha fica incomodada com o assédio de Molina (Rodrigo Lombardi). Por causa disso, ela sai para caminhar sozinha pela ilha no meio da noite.

Enquanto isso, Rudá e Luma (Agatha Moreira) estão se divertido totalmente nus na mata. "Duvido que você me ache", provoca a filha de Molina.

O caiçara fica totalmente sem roupa e vendado, enquanto a namorada se esconde. É nessa hora que Viola chega e se choca ao ver Rudá pela primeira vez totalmente sem roupa.

Rudá (Nicolas Prattes) vendado e sem roupa em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.