Matuê tem a maior estreia de um álbum brasileiro no Spotify com '333'

O álbum "333", novo lançamento de Matuê, 30, tornou-se a maior estreia de um disco brasileiro no Spotify nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

O disco teve 16.018.541 reproduções nas suas primeiras 24 horas. O projeto conta com 12 faixas e traz parcerias com Teto, Veigh e Brandão85.

Para a divulgação do álbum, o rapper passou mais de três horas suspenso em uma plataforma no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, nesta segunda-feira (9). Matuê ficou em silêncio no topo da estrutura de 15 metros de altura. O pilar trazia uma contagem regressiva que ia até as 15h33 — ou 3:33.

Matuê se apresenta no palco Mundo do Rock in Rio no dia 13 de setembro. WIU e Teto se juntam ao rapper no show. Travis Scott, Ludmilla e 21 Savage são apenas algumas das outras atrações principais do dia.