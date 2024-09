Maidê Mahl, encontrada após 3 dias desaparecida, perdeu a irmã há 3 meses

A atriz Maidê Mahl, 31, que ficou desaparecida por três dias, perdeu a irmã, Geruse, há 3 meses.

O que aconteceu

Geruse morreu em maio, aos 35 anos, vítima de câncer. Sua morte foi anunciada nas redes sociais.

Maidê foi encontrada em hotel

Atriz foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, na capital paulista. A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo.

Inicialmente, a polícia havia informado ao UOL que a atriz teria sido encontrada sem vida no hotel. Pouco tempo depois, o departamento corrigiu a informação e declarou que ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.

Maidê foi atendida pelo Samu no local, informou a chefe do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, no início da noite desta quinta-feira. A jovem foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), no bairro Cerqueira César. A unidade confirmou que a atriz deu entrada no local, mas disse que "não tem autorização para dar informação sobre o estado de saúde" dela. Amigos e a mãe da atriz estão no hospital.

A atriz deu entrada no hotel na segunda-feira (2), data em que ela desapareceu, acrescentou a delegada. Ainda não se sabe se Maidê estava sozinha ou se alguém estava hospedado com ela.

A Polícia Civil pediu perícia no local onde a mulher foi achada e vai analisar as imagens das câmeras de segurança.

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa localizou a jovem na tarde desta quinta-feira (5), em um hotel na região central de São Paulo. O Samu foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos no local.

Secretaria da Segurança Pública de SP, em nota

Amigos de Maidê informaram que o quadro dela era "instável". A última atualização foi na madrugada desta sexta-feira (6).

Quem é Maidê Mahl?

Maidê é gaúcha, da cidade de Venâncio Aires. Seu primeiro nome é Geliane, mas ela optou por usar o segundo nome, Maidê, como artístico. Ela também morou em Santa Catarina.

A artista atuou em séries para streamings como Star+ e HBO. Em "O Rei da TV" (Star+), drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (HBO), thriller do mesmo ano, ela trabalhou como a personagem Giovanna.

Maidê Mahl como Elke Maravilha na série "O Rei da TV" (Star+) Imagem: Reprodução/Instagram/@maidemahl

Ela também é modelo. Em 2017, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!), já esteve no casting de modelos da Mega Model e faz parte do casting da Mega Stage.

Antes de seguir carreira artística, Maidê cursava Agronomia.