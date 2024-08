Lucca e Califfa selam a paz após briga: 'Não tenho nada contra você'

Com as emoções de assistirem o presente do Hitmaker, Lucca e Califfa selaram a paz durante esta manhã (19), em Estrela da Casa (Globo).

Mimo do Hitmaker

Ao se tornar o 1º Hitmaker do Estrela da Casa, Lucca ganhou como 'mimo' um vídeo com familiares, amigos e fãs enviando carinho para o goiâno ao som de seu cover de "Cuida bem dela". A música de Henrique e Juliano cantada pela sertanejo de 26 anos, o consagrou como Hitmaker na primeira semana do programa.

Seu colegas de confinamento assistiram à recompensa junto com o sertanejo que ficou emocionado com o presente. Lucca não segurou o choro e recebeu o apoio dos colegas.

Em meio à tanta emoção, o goiâno se desculpou com Califfa pelo desentendimento que tiveram nos últimos dias. "Não tenho nada contra você. Você é um ser humano maneiro. Sentimos as coisas do nada, mas tenho admiração por você", tranquilizou o carioca.

Te acho grande, são momentos. Te admiro. Na hora que você quiser, tamo junto - continuou Califfa.

Lucca foi o competidor mais ouvido pelo público nesta semana, com um total de 133 mil visualizações em seu cover de "Cuida bem dela". Com a vitória, ele também conquistou uma vaga para se apresentar na dinâmica Festival, que acontece nesta terça-feira (20), junto com a 1ª eliminação.

MOMENTO EMOÇÃO Depois de Lucca receber os primeiros mimos do Hitmaker da semana, os participantes abraçaram o cantor #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/Y8zZFlKbDV

-- Estrela da Casa (@estreladacasa) August 19, 2024