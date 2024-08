Fotos de Silvio Santos são projetadas em prédio da Prefeitura de SP

A sede da Prefeitura de São Paulo, localizada no centro da capital paulista, recebeu projeções de fotos do apresentador Silvio Santos na noite de ontem (17), em homenagem ao apresentador. Ele morreu aos 93 anos.

O que aconteceu

As imagens foram projetadas no Edifício Matarazzo.

A administração municipal também declarou luto por sete dias "como expressão de profundo pesar pelo falecimento de Silvio Santos, ícone da televisão brasileira e figura marcante na cultura do nosso país". O decreto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município.