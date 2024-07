Davi Brito surge com carrão de luxo após polêmica; saiba o valor

Davi Brito, 21, o campeão do BBB 24 (Globo), virou assunto nesta terça-feira (23), ao desfilar com um novo carro de luxo.

O que aconteceu

O ex-bbb surgiu dirigindo um automóvel avaliado em quase R$ 500 mil. O modelo do veículo foi é uma Hilux SW4 2024 zero km.

Davi saiu dirigindo o carro direto da loja. Além da nova aquisição, ele construiu uma mansão com piscina e churrasqueira em Salvado, na Bahia. De acordo com o mesmo, ele ainda comprou um novo imóvel para investir.

Recentemente, o ex-motorista de aplicativo se envolveu em polêmicas com Tamires Assis, musa do Boi Garantido. O baiano se envolveu com ela e na hora de recebê-la em sua casa, inventou que estava doente.

Na ocasião, Davi postou no Instagram que estava com febre. A web, porém, descobriu que a foto do termômetro que ele exibiu era da internet.