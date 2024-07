Novas músicas do k-pop retomam inspiração da malemolência latina

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-Pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda.

Vamos! Lobo. Ratatata. Ritmos latinos, cabelos coloridos com cores quentes, Stray Kids falando espanhol e Jimin dando uma "irmã" para Filter. Tudo isso no verão da Coreia do Sul, que vai do início de junho até o fim de agosto.

Na sexta passada (19), houve dois lançamentos muito esperados com "Ate", novo disco dos SKZ, e "Muse", de Jimin. E nenhuma surpresa que as melhores músicas de ambos os discos têm dois pés e duas mãos na América Latina.

O explosivo single "Chk Chk Boom", dos Stray Kids, além de usar palavras em espanhol, tem em um dos seus melhores momentos —o verso de Changbin— um rap repleto de "erres" puxados, bem característico dos latinos. O rapper mostrou que se precisar hablar, não vai ser nada difícil para ele. Anteriormente, eles já tinham feito a ótima "Maknae on Top", com influência latina.

Já Park Jimin não escolheu "Be Mine" como single principal, mas a música se destaca tanto que já fez seu nome ao lado de outro solo latin lover e inesquecível do cantor, "Filter", do disco 'Map Of The Soul: 7'. Jimin se diverte em todas as performances da música, e, infelizmente, só se pode imaginar como seria a coreografia de "Moving, coming, loving yeah yeah yeah".

Os ritmos latinos não são novidade no k-pop, muito pelo contrário. Existe uma série de grupos conhecidos pelos sucessos Latam. Kard, Superjunior, TRI.BE sempre fizeram essa linha. Recentemente, Ateez, (G)I-DLE e grupos como Twice e TXT se aventuram em singles cheios de malemolência.

Além de verão, contempla uma parcela bastante grande dos fandoms hispânicos e brasileiro, que se sentem abraçados e fazem ainda mais streamings, enquanto dançam pela casa.

Os looks do verão sul-coreano

O K-pop é conhecido pelos cabelos coloridos e muitas montagens de looks, mas nesta época de verão, ainda mais com o crescente sucesso de ritmos latinos e africanos (a cantora Tyla tem bastante participação nisso), a estética é toda voltada a cabelos em tons quentes, pernas de fora, muitos acessórios e camisas coloridas "Agostinho Carrara".

Quase todo grupo que faz comeback neste período tem um membro de cabelo laranja ou vermelho. Alguns possuem ambos. Cores quentes para dias fervendo.

JYP investe na América Latina

E parece que toda essa estratégia de colocar palavras em espanhol nas músicas não é nada à toa. Já faz um tempo que a JYP ensaia aproximação com países da América Latina, com J.Y.Park, inclusive, passando pelo Brasil e dançando com centenas de fãs dos grupos da empresa na qual ele é CEO.

Na última semana foi confirmado que eles vão ter uma subsidiária latina e que farão um reality, "L2K" (latin to korea), para formar um grupo musical cujo foco é o mercado latino (que sabemos, é gigante).